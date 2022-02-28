【產經評論】東西對立新冷戰　中美難競而不鬥

俄烏交戰，歐、美等西方國家礙於意識形態和局勢的推演，最終還是有限度使用環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統來制裁俄國。此時中國選擇鞏固與俄國的經濟聯繫，變相向世界宣示站在歐美的對立面。事已至此，全球再次分裂成東西兩大陣營的格局已清楚不過，新冷戰下，世界經濟格局將從此徹底改變。

在俄烏開戰初期，歐洲仍有不少聲音反對以SWIFT國際結算系統這「金融核彈」作制裁手段，可是俄軍持續進逼烏克蘭，結果歐美還是不得不出手，發表共同聲明將數家俄國銀行踢出SWIFT，以及制裁包括普京等多位俄國政治人物等，可以說是有史以來西方對俄國實施最高級別的經濟與金融制裁。

中美兩國自2018年開始打響貿易戰，揭開中美博弈新一頁，不少分析指美國最終或會以禁止中港使用SWIFT作為金融武器，豈料如今俄國竟率先領受美國這金融武器的挑戰，引發俄國金融市場大幅動盪。此舉發生於俄烏展開談判前，歐美顯然圖以此重招向俄國施壓，惟以普京的強硬作風，只怕歐美下一步要劍指俄國能源。這段時間，歐美圖加快走出疫情，推動經濟與貨幣政策正常化，以化解通脹危機和外部挑戰，這如意算盤能否打得響，如今正充滿變數。

本來這場歐洲戰爭，與身處亞洲的中國似未有太大直接關係。問題是美歐與俄翻臉之際，中國表明要加強與俄國的經貿關係，就變相向世界說明中國選邊站了。這勢必在中美博弈的基礎上，進一步加深兩者的意識形態和經濟利益矛盾。

在貿易與貨幣戰的角度，俄國被限制在國際經貿間使用美元，解困的方法就是多使用第二大經濟體貨幣，即中國的人民幣，變相就能為人民幣國際化和去美元化給力。再如在科技戰，美國要搞印太數碼貿易新框架，圖在數據使用的規則、貿易簡易化、電子報關、技術制式和國際供應鏈上排除中國，此時中俄加強合作，「做大個餅」，以實際的經貿利益來鞏固與亞太區其他經濟體的經貿關係，是最積極務實的應對方法。

俄烏交戰不能看成獨立事件，世界爭霸也不再局限於中美兩國的經貿競爭，而是升級至天下一分為二的局面。全球化正朝向徹底破裂，取而代之是以東西方兩大核心的雙軸新冷戰、新競合與新地緣發展。英國石油巨企放棄巨利撤出俄國，正好說明政經從來分不開。投資者要有心理準備中國將捲入漩渦，中國資產或成西方資金拋售對象，中國也得思考如何處置手持的一萬億美元美國債券。

國際秩序展開重構，掀動世界利益重新分配，大洗牌過程中必有得失，在兩大強國之間取中間路線的中小型經濟體，處境將愈見困難，甚或淪為列強爭奪對象而自危。作為國際都會的香港，過去賴以生存的全球化正在褪色，中港同源的底線既不能改變，所謂「窮則變」，北望神州尋求共融，也許就是身處這百年大變局的生存之道。