東方日報B1：俄拆金融核彈　美再祭撒手鐧

歐美終於動手把一些俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)，這顆「金融核彈」隨即在金融體系爆發，首先是俄國貨幣盧布周一曾暴瀉逾40%創新低，盧布兌每美元低見117.933。為防本幣貶值給實體經濟添亂和拖累烏克蘭戰線，俄國央行立即「落重藥」，宣布加息10.5厘，至20厘，更強制企業出售八成外匯收入，惟美國隨即把對抗升級，不許美資與俄央行交易。專家擔心，「雷曼級」的金融危機將再度上演，呼籲美國聯儲局暫緩縮減資產負債表，甚至「放水」，以穩定金融市場秩序。

俄央行解釋，這次比2014年底救市更狠的加息是為了確保存款利率提高到必要的水平，以彌補貶值和應對通脹風險的增加，此舉將有助維持金融穩定，並保護公民儲蓄免於貶值；又堅稱銀行體系穩定，有足夠資本和流動性，得以在任何情況下順利運作。

不過，口講無憑，俄央行除加息亦宣布一系列穩定金融措施，包括暫停證券交易商接受外國投資者關於出售俄羅斯有價證券的委託；在國內市場購買黃金、推出無限制的回購拍賣，釋放7,330億盧布(逾570億港元)的銀行準備金，以維持流動性，更強制企業出售外幣出口收入的八成。

市場相信，俄央行被制裁是其這次加息至近20年高位的原因，事關英國政府已宣布禁止國民及企業，與俄央行、財政部及主權基金進行交易，不久後美國特意選擇在當地開市前宣布「跟隊」即時制裁這些機構，直言「我們的策略就要是確保拖垮俄國經濟。」

日本亦表示，將限制與俄央行的交易，市場亦傳出歐盟同意禁止與俄央行的所有交易。

俄央行行長Elvira Nabiullina承認，由於俄國動用外儲受限制，該行周一沒有再入市托匯。惟她指，俄國有可以取代SWIFT的支付系統，境內所有銀行都能兌付，一切帳戶資金都有保障。

資金流入美元避險，美匯指數周一曾重越97，高見97.421，漲0.83%。

為穩定民心，俄國官員又聲稱，大型銀行遭踢出SWIFT，不會對國內支付系統構成威脅。然而，據報俄國境內出現銀行擠提潮，國民因擔心金融卡失靈或銀行限制提款，多地的銀行和提款機都出現排隊提款的人龍。

事實上，俄國多間大型銀行遭剔出SWIFT後，歐洲央行表示，俄國最大銀行Sberbank之歐洲子公司Sberbank Europe出現大量存款外流，其位於克羅地亞和斯洛伐克的分支，因可能無法償還到期的債務，正面臨倒閉危機。

SWIFT是全球200多國過萬家金融機構使用的合作社，其性質類似「銀行間的即時通訊系統」，不負責資金的轉移，但協助銀行之間以高速處理龐大交易，乃美元主導國際結算之首要機制。

歐資券商瑞信策略師波扎爾坦言，這顆「金融核彈」的威力，直逼2008年金融海嘯時雷曼兄弟「爆煲」，由於是次有俄國銀行被剔出SWIFT，資金發放不了，將導致國際銀行體系出現欠款和巨額透支，情況一如當年雷曼使用的銀行不能代表公司發放資金。他引用著名作家馬克吐溫名言：「歷史不會重演，但會像文章一樣押韻。」

他又指，單靠多國的外匯儲備和逆回購協議，不足以遏止危機，各官方貨幣機構需要行動。其矛頭直指目前正在鋪路縮表的美國聯儲局，需要將量化緊縮反其道而行，即「放水」救市。