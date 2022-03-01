智庫Bruegel：沒有俄羅斯天然氣　歐盟仍能生存

外媒報道，比利時智庫Bruegel最新報告顯示，歐盟有能力在不進口俄羅斯天然氣的情況下度過明年冬天，同時還能避免對經濟造成嚴重損害。

歐盟近90%的能源依賴來自俄羅斯和挪威的進口。俄烏開戰，突顯歐盟長期對從俄羅斯進口天然氣的依賴，上周歐洲天然氣期貨價格更暴漲逾36%。不過，Bruegel表示，即使俄國入侵烏克蘭後，完全停止進口天然氣，如果俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom繼續履行長期合約，歐洲耗盡的庫存量可以順利在明年冬天前獲得補充。

歐盟面臨的最大挑戰是補充天然氣庫存。儘管歐盟可以從美國等國家進口液化天然氣，但花費通常更高昂，且若想在夏季費用低廉時買入，歐盟也缺乏儲備能源的設施。

該報告指出，若歐盟願意承擔成本，在不破壞經濟活動的情況下，還是有機會找到替代俄羅斯天然氣的解決辦法，但為了在沒有俄羅斯天然氣的情況下生存，歐盟將不得不修改數十項法規，恐需花費大量資金做出艱難的決定，因為目前並沒有足夠時間來制定更完善的解決方案。

此前，歐盟正計劃增加歐盟能源市場的彈性與靈活性，並減少對進口化石燃料的依賴，例如加快實施綠色協議；達到2050年淨零碳排目標等。