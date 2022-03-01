布油收市站上100美元　2月累漲逾一成

俄烏緊張局勢持續，國際油價周一(2月28日)上漲，紐約4月期油收報每桶95.72美元，升4.13美元或4.51%，2月份累升逾10.67%；布蘭特5月期油收報每桶97.97美元，升3.85美元或4.09%，2月份累升12.39%。

布蘭特4月期油合約周一結算，收報每桶100.99美元，升3.16美元或3.23%，2月份累漲13.14%。

外媒引述知情人士透露，美國及其盟國正考慮協調釋放約6,000萬桶戰略石油儲備。

據悉目前的討論重點是美國投放3,000萬桶石油，其他國家總計釋放3,000萬桶。知情人士說，目前還沒有做出最終決定，討論可能還會持續幾天，美國正在與國際能源署(IEA)其他成員國協調。

歐盟能源事務專員Kadri Simson周一在緊急會議結束後表示，歐盟國家表達了在適當時候共同參與儲備油投放的意願。她說，「投放儲備油是成員國可以使用的一個強有力工具，但必須在合適的時候」。

知情人士表示，參與磋商的人士中還包括來自沙特阿拉伯，阿聯酋和其他石輸出國組織及其盟支(OPEC+)國家的官員。知情人士稱， 最終決定將在幾天內做出，美國官員也在與盟國商討稍後釋放更多庫存原油的可能性。