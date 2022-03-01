美股收市個別發展　道指下挫166點

俄烏局勢不斷升級，美股未能延續上周反彈勢頭，3大指數周一(1日)個別發展。道指收報33,892點，跌166點或0.49%；標指收報4,373點，跌10點或0.24%；納指收報13,751點，升56點或0.41%。

分析指出，從美股上周最後兩個交易日成功收升，反映市場能承受一定壓力，惟隨着歐美對俄國的制裁升級，市場或無法負擔全球經濟衰退所引致的衝擊。事實上，隨着各地政府加強對俄羅斯的制裁力度，油價再度飆升，美國國債孳息率向下，反映民眾對經濟增長前景憂慮加劇，美元上升也令市場擔心2008年的流動性風險將重演。若全球經濟向下，股市將難以保持韌性。

MKM Partners研究發現，標指的33次技術性回調中，即從紀錄高位下跌10%，有7次為技術性熊市，意味跌幅達20%，同時26次反彈創歷史新高，33次中平均回調幅度為15%。該研究指，若經濟未陷入衰退，市場已大致觸底，可視為結構性牛市中的回調。

不過，今次的反彈料不容易，因受高油價、聯儲局貨幣政策趨緊、通脹風險、疫情未散，以及自二戰以來最緊張的地緣政治局勢等因素所影響。Miller Tabak股市策略員Matt Maley警告，衰退很有可能在今年出現，股市正步向熊市。

美銀證券同聲警告，近期股市反彈或不長久，今年將步向熊市，投資者傾向持現金及商品，除了聯儲局加息等負面因素外，俄烏局勢或引致滯漲，令經濟前景變得暗淡。

摩根大通則較樂觀，股市將反彈，現時拋售股票造成風險，惟回看歷史，因大型軍事衝突損害投資者信心的現象並不持久，最後甚至成為入市時機，故促投資者保持冷靜，並持長線態度看待。

企業消息方面，石油石化能源巨頭雪佛龍(Chevron)宣布，將以每股61.5美元，共約31.5億美元收購生物柴油生產商Renewable Energy Group Inc.，出價比市價高逾4成，以強化潔淨能源業務。雪佛龍股價全日升2.58%，Renewable Energy則上漲40.38%。

此外，多倫多道明銀行宣布，以134億美元收購美國同業First Horizon Corp.，將全數以現金支付。First Horizon Corp.股價股價升28.66%。

數據方面，1月商品貿易赤字達1,076億美元，高過預期的993億美元，去年12月修訂為1,009.6億美元。