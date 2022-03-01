中國銀河國際：輕工行業行情回暖　留意家具股

輕工行業主要行情向好，家具行業方面，房地產方面穩增長政策頻發，家居需求料將回暖，中央經濟會議對房地產的頂層設計框架下，各部門、地區紛紛調整政策傾向，未來隨着房地產市場扶持政策漸次恢復，家具行業預期得到有效的恢復，估值有望回歸均值，行業龍頭推動整裝市場，渠道擴張驅動業績成長，在房地產行業風險集中爆發後， 一線家居企業將以更為審慎的態度發展精裝渠道，而整裝渠道則成為大家的共識。

造紙業方面，內地廢黃板紙庫存升至歷史高位，庫存壓力帶動價格下滑，預計未來仍有一定下降空間，在穩增長政策之下，包裝紙需求有望增長，成品紙價格將得到需求支持，有望帶動成品紙盈利能力提升。包裝紙方面，前期紙漿價格持續上升，下游需求疲弱，使成品紙加價乏力，故毛利率大幅下跌，行業壓力明顯，行業集中度將進一步提升，局部看來，穩增長政策帶動雙膠紙、雙銅紙需求回升，價格穩步提升；毛利率已經企穩，未來有望伴隨需求回暖估值可逐步修復。生活用紙方面，市場持續擴容，行業集中龍頭企業核心受惠，可留意下列兩點個股增長邏輯，一、包裝行業持續優化，個股擴張市場佔有率持續提升；二、憑藉原有包裝資源累積，新業務拓展帶來估值彈性。

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