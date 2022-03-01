道指跌166點　比特幣急升14%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.75；港匯見7.8132；離岸人民幣(CNH)報6.3106；美元兌日圓處115.05；歐元報1.1216，英鎊報1.3418。金價處1,907.87美元。布油報98.16美元，紐油處95.55美元。比特幣急升逾14%，報4.31萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報33,892點，跌166點或0.49%；標指收報4,373點，跌10點或0.24%；納指收報13,751點，升56點或0.41%。

●港股ADR指數全日無動靜，按比例計算，收報22,714點，升少於1點。

●即月恒生指數夜期收報22,647點，跌10點，低水66點，成交23,772張。

●視像會議平台Zoom公布，去年第四季，收入按年增21%至10.7億美元勝預期，同時計劃授權回購最多10億美元的A類普通股。

●美國正擴大對俄羅斯央行的制裁，將阻止美國人與該央行進行任何交易，並凍結該央行在美國的任何資產。

●信用評級機構惠譽表示，全球通脹會繼續廣泛及持續存在，而且尚未見頂。

●歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行決心實施歐盟為應對俄羅斯入侵烏克蘭而落實的制裁措施。

●紐約4月期油收報每桶95.72美元，升4.13美元或4.51%，2月份累升逾10.67%；布蘭特4月期油合約周一結算，收報每桶100.99美元，升3.16美元或3.23%，2月份累漲13.14%。

●紐約4月期金收報每安士1,900.7美元，升0.7%，於2月份累升約5.8%。

●俄羅斯央行周一(2月28日)決定，莫斯科交易所周二(3月1日)將不會恢復股票交易；至於貨幣交易則將正常進行。

●納斯達克交易所及紐約證券交易所的網站均顯示，已經暫時停止了在其交易所上市的俄羅斯公司的股票交易。

●英國富時100指數收報7,458點，跌31點或0.42%；法國CAC指數收報6,658點，跌93點或1.39%；德國DAX指數收報14,461點，跌106點或0.73%。