廖嘉豪：市場估值或需進一步反映軍事衝突

今年僅過了兩個月，投資者就需要應對一系列負面因素。Omicron變種病毒對增長預期的影響，聯儲局鷹派取態日益強硬，對實際利率的擔憂上升，以及目前俄羅斯烏克蘭衝突導致的估值重估。地緣政局不穩，暫時仍很難預測最終將如何發展。參考自1990年以來，與美國或俄羅斯相關的主要地緣政治衝突事件，發生期間標準普爾500指數市盈率的變化。過往在軍事衝突的早期階段，美股估值倍數平均降低2.5至3.5倍。現時花旗仍預計美國股票今年全年有力錄得正回報，但由於地緣政治風險溢價上升，隱含估值或較原先預期低。

環球股市方面，如果用1990年海灣戰爭、2003年美國出兵伊拉克、2014年俄羅斯攻佔克里米亞時期作參考，衝突醞釀時全球股票市場普遍疲軟，衝突爆發後十二個月累計則普遍回穩，平均反彈約兩成。不厭其煩地重申，過往表現不代表未來表現，但投資者對市場仍有保持信心的理由，首先是之前所述的過往地緣政治事件後市場普遍復甦，當然目前烏克蘭局勢或抑制近期經濟增長，例如歐洲經濟增長或因戰爭而至少下降0.5個百分點，但是不太可能導致環球經濟衰退。第二是有市場數據顯示，美國個人投資者看跌比例已抽升至三成，市場波幅亦急升至常態的兩倍，這些都是股市或反彈的信號。第三是年初至今的股市調整，間接提高了這個周期中期的潛在回報。第四是如果能源價格未有出現崩潰式下跌，新興市場股票應該廣泛表現良好。

今次衝突對市場亦有深遠啟示。俄羅斯的大膽行動可能會扭轉國防開支的系統性下降，尤其是在歐洲。現在需要加強軍事力量來防止「新鐵幕」向西擴張，國防開支或上升。主要國家亦有可能提高替代能源投資，預計歐盟下周可能宣布新的能源安全戰略，重點發展可再生能源產能，以實現更大程度地獨立於俄羅斯。投資者或可留意俄羅斯發動襲擊當天，歐洲可再生能源公司的股價急升。綠色世界發展，這勢不可擋大趨勢預料將加快。美股上周四單日轉向，亦有類似啟示，當日表現較好的美股，除了包括收入主要來自美國的傳統防禦性股票，值得關注的是，清潔能源和網絡安全行業股份也錄得突出回報，可見這些策略性主題在市況動盪時亦保持吸引力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪