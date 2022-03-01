【高盛推介】騰訊阿里個別發展　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周四(2月24日)起連跌3日，周一(2月28日)創半年新低後，周二(3月1日)持平開市後上升，現報426.8港元，升約1.3%。騰訊公布，承諾不晚於2030年實現自身營運及供應鏈的全面碳中和，及不晚於2030年實現100%綠色電力。

阿里巴巴於周一創歷史新低見107.4元，收市跌約1%，周二早段繼續下跌，現報103.1元，跌約1.1%。截至去年底止，阿里第3財季收入達2,425.8億元人民幣，按年升約10%，符合市場預期。在業績公布後有券商更新對其的評級及目標價，普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高277元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續積極部署騰訊好倉，過去5個交易日共錄得約1.48億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約9,730萬元。牛熊證方面，牛證於周一繼續獲資金流入，有約1,030萬元。熊證於周一獲資金轉向流入，有約590萬元，並較集中在445元收回區域的產品。

阿里方面，亦見近期資金積極部署好倉，過去5個交易日共錄得約5,960萬元資金流入，當中認購證佔約4,190萬元。

觀察港股通資金流向，則見周一北水轉向沽出騰訊，錄得約2,400萬元資金淨賣出。

騰訊購20202，行使價473.98元，2022年6月16日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購20200，行使價485.92元，2022年6月27日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購20203，行使價455.42元，2022年6月16日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、行使價460元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、長年期、低面值，適合中線部署。

騰訊牛55094，收回價400元，行使價397.2元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊牛67485，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，新上市遠牛。

騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.7倍，低面值、低街貨。

騰訊熊67495，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，新上市。

阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿5.0倍，較貼價。

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