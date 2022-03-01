【高盛推介】港交所連跌9日　資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(2月28日)曾低見372.8港元的1年新低，收市跌約3.2%。周二(3月1日)早段繼續受壓，最低見372.6元。現報373.6元，跌約1.1%，為連續第9日下跌，累計至今跌逾15%。繼續有更多中概股在港上市，例如有報道指中國平安旗下壹賬通金融科技以介紹形式在聯交所主板進行雙重第一上市，及已提交申請。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，過去5個交易日共錄得約3,120萬元，當中認購證佔約2,120萬元。牛證於周一繼續獲資金流入，有約350萬元，並較集中在360元，及345元收回區域的產品。此外，周二早段即市見資金趁低吸納好倉。

港交購27715，行使價438元，2022年9月1日到期，實際槓桿7.0倍，新上市。

港交牛67489，收回價340元，行使價338元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，新上市遠牛。

港交牛59289，收回價350元，行使價348元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，熱門、高槓桿。

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