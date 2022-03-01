傳拜登放棄「重建美好未來」法案　更為關注民生

美國總統拜登周二(1日)將會發表國情咨文，外媒報道，拜登會宣布將其經濟政策的焦點由「重建美好未來」(Build Back Better)民生與氣候支出法案，轉向「4箭齊發」的重振美國經濟計劃。

據報，俄羅斯入侵烏克蘭的危機，雖然轉移了拜登力爭在11月8日國會選舉前重啟國內經濟議程的注意力，但由於其支持度不斷尋底，拜登正打算以另一種方式重新推動大規模的稅制與支出改革計劃。

拜登即將發表的談話將依據四大要點，呼籲國會通過許多與住房、教育及氣候相關的改革，此外，拜登將設法加快貨物運送並降低貨運成本，同時將降低美國家庭的生活成本、促進產業競爭，消除就業障礙。

拜登將會承諾與其1萬億美元「大基建」方案相關的多項措施，包括將修復6.5萬英里的道路及1,500座橋樑，也將要求國會協助，完成他希望讓美國經濟在面對中國時能更具競爭力的法案。

此所，拜登將會提及海運被少數幾家外資公司把持的情況並不理想，那些公司的運費調漲太多。拜登將宣布由司法部等美國監管機關採取措施，以促進該領域的競爭。美國政府估計航運成本上揚，將導致未來一年CPI上漲1%。