全球宜居城市香港跌19位排名77

人力資源管理顧問機構ECA International發表宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區的城市受持續的封閉措施影響，導致它們在宜居城市的排名中出現下降。香港的排名較去年下跌19位，目前於排行榜中排第77位。

亞洲區域總監關禮廉指出，香港在最新的宜居城市排名中顯著下挫，許多去年排名較香港低的地區都放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致其全球排名上升並超越香港。

儘管新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施及日漸增加的網絡審查而出現下跌，但新加坡仍能從新西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點。這意味著，新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄，但由於新加坡在其他方面，包括國際學校教育、基礎建設，以及住房等方面取得出色的分數，令新加坡繼續穩奪榜首。

亞洲地區排名的下跌趨勢同時亦包括中國內地城市，其排名均有所下降。當中，上海為排名最高的內地城市，位列第117位，而鄭州則錄得最大跌幅，下降14位至排名第194位的最宜居城市。

ECA每年11月進行的地區津貼調查，通過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素。