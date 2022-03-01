周樂樂：俄烏局勢惡化引發市場恐慌　關注績佳成長股

上周最受市場關注的事件莫過於俄烏局勢的進展，星期一A股還在「東數西算」的帶動下延續漲勢，但晚上黑天鵝事件就突然降臨：俄羅斯總統普京簽署命令承認「頓涅次人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」的獨立地位並派兵進入東烏地區協防當地安全。消息一出，周二A股便開始大跌。周四，俄烏局勢再度惡化，俄羅斯直接向烏克蘭開展全面軍事進攻。從宣戰到攻到首都，俄羅斯只用了半天時間，而烏克蘭毫無招架之力。突然爆發的地緣衝突毫無意外引起全球資本市場的恐慌情緒，周四俄羅斯交易所一度暫停交易，俄羅斯股指直接跌超35%，歐洲各國的跌幅也在4%以上，A股和港股當然不能幸免，A股以放量下跌釋放恐慌情緒。

不過，以史為鑑，每一次戰爭和危機長期來看都不會影響投資收益，反而每次戰爭都為投資者提供了黃金買點，相信這次也不例外。其實，從去年底開始，A股很多增長板塊就相繼進入了調整階段，從生物醫藥到光伏再到新能源汽車板塊，股價持續下跌不斷消化之前過高的估值和泡沫。目前，部分賽道股的估值已經到了相對合理的階段。年初至今，部分機構也逐漸將資金從擁擠的賽道板塊轉移到穩增長板塊，大多穩增長板塊從而完成估值修復。

在這個時間點，如果外圍地緣因素導致成長板塊繼續出現系統性下跌，反而是投資者難得的投資機會。今年在成長股和穩增長股票的蹺蹺板效應之下，投資者可以重點關注業績大超預期的成長性板塊。因為只有實實在在的業績增長才能抵禦估值回調的風險。如上周，鋰礦企業雅化集團的超預期業績預告就為整個鋰礦板塊注入了強心劑，整個板塊表現堅挺。同樣，一月份全球光伏裝機數據超預期再加上產業鏈的供不應求帶動硅料價格上漲也使得光伏板塊逆勢上漲。在今年資本市場擾動因素較多的情況下，投資者需要盡量精選景氣度高、業績超預期的板塊。

相對於俄烏衝突，其實美國三月的聯儲局會議才是影響全球資本市場的短期核心因素。本來，在美國高通脹數據的壓力下，3月美聯儲加息50個基點基本是板上釘釘的事情。但俄羅斯這次的大力攪局直接減弱了聯儲局加息的預期，聯儲局加息50個基點的可能性降至16.5%左右。不過，俄烏戰爭導致能源價格持續上漲，今年全球通脹壓力有增無減，聯儲局遲早還是需要通過加息來抑制通脹，因此今年資本市場的流動性會減弱，高估值的企業還是需要謹慎對待。

對於接下來的操作建議，開年以來成長性板塊連續回調，資金從而轉入穩增長板塊修復估值。俄烏局勢惡化帶崩全球資本市場，此時反而給投資者機會買入估值回到合理區間的景氣度板塊。但由於今年美聯儲加息的壓力不減，投資者盡量選擇業績超預期的高景氣度板塊進行佈局，並且建議留有部分現金以待美國收緊貨幣政策後把握投資機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂