經絡：2月現樓按揭宗數5579宗　按月大減57.3%

經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，今年2月份現樓按揭宗數5,579宗，較1月份大減57.3%，宗數創21個月後新低。而該月的樓花按揭宗數為612宗，較1月份只減少0.5%。

對比去年同期，今年2月份現樓按揭宗數按年減少597宗或9.7%；同月樓花按揭宗數按年大增1.1倍。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月現樓宗數因疫情及節日影響，宗數按月下跌逾半。相反，樓花宗數因去年第4季的一手供應維持穩定的水平，因此宗數仍保持平穩。根據土地註冊處資料所見，截至2月25日，2月份的一手及二手住宅註冊宗數按月下跌不少，相信將影響未來數個月的現樓及樓花按揭宗數，料首季按揭宗數將見回落。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)市佔率為23.3%，排名第1；滙豐銀行以市佔率16.7%排名第2；而恒生銀行以市佔率達13.2%排名第3；渣打銀行排名第4，市佔率達9%；工銀(亞洲)排名由上月第9躍升至第5，市佔率達4.3%。

樓花排名方面，滙豐銀行以市佔率19.1%排名第1；恒生銀行連升兩級排名第2，市佔率達18%；中銀香港排名下跌一級至第3，市佔率為16.7%；東亞銀行排名第4，市佔率達10.3%；渣打銀行以市佔率9.6%排名第5。