信義玻璃料浮法玻璃產量微跌 對前景表示樂觀
2022年03月01日 14:51
東網電視更多新聞短片
信義玻璃(00868)行政總裁董清世在業績電話會議上表示，在內地的碳中和政策下，實施產量限制，預期今年浮法玻璃產量會微跌。受惠去年全國房地產銷售面積按年增長逾5%，而房地產對浮法玻璃需求滯後約6至12個月，即使未來內地房地產銷售可能下滑，但浮法玻璃應用漸廣，例如家電、家具，相信今年全年銷售旺盛，整體供求關係正面及樂觀。
他提到，往年市場對浮法玻璃需求通常在農曆新年後才增加，但今年浮法玻璃價格由2月初起急升，超出預期。去年大宗商品價格波動，作為主要成本的能源及純鹼價格持續走高，近日國際油價更升至近年高位，將增加能源成本，而純鹼去年價格高低位相差達1倍，料今年浮法玻璃價格會繼續上升，但在需求表現理想下，現時評價毛利言之尚早。
他指，近期庫存上升主要因季節性因素，包括內地春節假期，以及正值華北東北冷凍期，所以近日庫存為每年常態。
另外，執行董事李聖根提到，據公司統計，現時公司汽車玻璃佔全球玻璃替換市場超過25%。國際運費自2020年下半年持續上升，但由買方負責運輸，加上集團汽車玻璃的海外銷售及毛利表現均穩定，現時手頭訂單達45日，因此運輸相關影響不大。