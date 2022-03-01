信義玻璃料浮法玻璃產量微跌　對前景表示樂觀

他提到，往年市場對浮法玻璃需求通常在農曆新年後才增加，但今年浮法玻璃價格由2月初起急升，超出預期。去年大宗商品價格波動，作為主要成本的能源及純鹼價格持續走高，近日國際油價更升至近年高位，將增加能源成本，而純鹼去年價格高低位相差達1倍，料今年浮法玻璃價格會繼續上升，但在需求表現理想下，現時評價毛利言之尚早。

他指，近期庫存上升主要因季節性因素，包括內地春節假期，以及正值華北東北冷凍期，所以近日庫存為每年常態。

另外，執行董事李聖根提到，據公司統計，現時公司汽車玻璃佔全球玻璃替換市場超過25%。國際運費自2020年下半年持續上升，但由買方負責運輸，加上集團汽車玻璃的海外銷售及毛利表現均穩定，現時手頭訂單達45日，因此運輸相關影響不大。