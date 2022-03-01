報告：逾8成大灣區港商已經發展內銷業務

香港工業總會連同渣打香港發表《大灣區港商開拓內銷研究報告》，在內地內外雙循環經濟的政策推動下，有逾8成受訪的大灣區港商已經發展內銷業務，其中83%商方則有意於未來兩年進一步擴充內銷業務。

報告指，港商以高品質、投資研發等取勝，並以提升產品研發及設計、攻佔內地中高檔市場為主要經營策略。但研究亦指出，不少港商認為內銷需承擔額外放脹風險，而且內地競爭激烈、經營環境變化的挑戰重重，目前對拓展內銷仍有憂慮。

渣打大中華區高約經濟師劉健恆表示，出口轉內銷非短時間計劃，尤其是日益嚴峻的地緣政治環境下，內銷策略能為港商在中長線分散業務風險。

報告亦提出4大主要政策建議，包括解決內銷信用風險，建議相關機構須合作強化內地企業信用體系及信用資料共享機制，以推出合適信保產品、提升承保能力。跨境金融服務方面，建議相關監管機構考慮設立大灣區中小企跨境資金池試點，容許合資格的大灣區企業聚集資金，在大灣區金融互聯互通框架下為港資中小企提供針對性的政策放寬和金融配套。

同時，支援工業綠色轉型，研究大灣區內推行能與國際標準接軌的綠色金融標準，促進企業透過綠色融資研發綠色產品或為生產過程低碳轉型。另外，建議港府應積極協助業界參與制定大灣區內通用的產品標準和認證。