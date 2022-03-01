道期升過百點 金價企千九關
2022年03月01日 16:12
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美匯指數報96.69；港匯見7.8005；離岸人民幣(CNH)報6.229；美元兌日圓報115.01；歐元企1.1222，英鎊處1.342。金價報1,907美元。布油報99.66美元，紐油報97.11美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升過百點。
●市後關注點
21:30 加拿大第四季國內生產總值(GDP)
23:00 美國2月ISM製造業指數
23:00 美國1月建築開支
●恒生指數全日收報22,761點，升48點或0.21%。國企指數收報8,053點，升29點或0.36%；科技指收報5,155點，升37點或0.74%。主板成交1,149億港元。https://bit.ly/35CMEoS
-瑞信下調中電目標價及評級。
-信義玻璃料浮法玻璃產量微跌，對前景表示樂觀。
-傳實施「小禁足令」，兩大監管機構：將確保市場運作如常。
●滬綜指收升26點，石油股跌0.5%，有色金屬股跌1.6%。https://bit.ly/340SAYm
●中國經濟：
-全球供應鏈瓶頸問題未緩解，中國商務部：料短期難解決。
-商務部：內地進一步放寬外資市場准入，培育貿易雙循環企業。
-中國經濟：2月官方製造業PMI升至50.2，勝預期。
-中國2月財新製造業PMI報50.4，重上擴張水平。
●抗疫失策！香港全球宜居城市排名急跌至第77位。
●俄烏陰霾：
-Shell退出俄國所有業務，放棄參與北溪2號。
-瑞士盈豐銀行料降低市場對美聯儲3月加息預期。
-MSCI考慮將俄羅斯股市自指數中移除。
-俄鋁：暫時關閉烏克蘭氧化鋁精煉廠。
●俄羅斯經濟：
-IIF料俄國或現外債違約，今年經濟錄雙位數萎縮。
●零部件供應商受勒索軟件攻擊，豐田日本工廠停產。
●傳拜登放棄「重建美好未來」法案，更為關注民生。
●IDC：料今年AI市場規模增近20%，明年將破3.9萬億元。