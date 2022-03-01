高盛：黃金才是終極避險工具

近月全球地緣政治緊張局勢因俄烏衝突而飆升，黃金的表現大幅優於美國公債、比特幣和瑞士法郎等「避險資產」。外媒引述高盛策略師表示，黃金才是終極的避險工具。

The Global CIO Office行政總裁Gary Dugan表示，俄烏衝突是歐洲自二戰以來最嚴重的地緣政治危機，重新定義了投資人對於避險資產的看法。日圓、瑞士法郎等避險資產，在近期因各自央行的寬鬆貨幣政策而表現不佳，尤其是在通脹風險因俄烏衝突而加劇的情況之下。

Dugan指出，整個危機已經達到了無法相信的程度，現在買進黃金是重點，尤其是在通脹風險因衝突而加劇的背景下。高盛又認為，儘管金價的前景在短期內難以預測，但中期仍看漲。若西方凍結俄國央行存於海外的外匯儲備，迫使該行運用國內囤積的黃金來跟外國貿易，那麼黃金作為終極必險貨幣的特性將被凸顯。

然而，有鑑於中國以外地區對通過黃金進行貿易結算的需求有限，俄國可能被迫以低於市場價格大量出售黃金，恐怕會凸顯黃金未來有限的經濟規模，並且世上很少有國家能使用黃金最為最終的貨幣。

高盛得出的結論是，俄惡衝突的升級明顯引發停滯性通膨風險，主要是由能源價格上漲推動的，顯示未來幾個月金價將會上漲，目標價上看每安士2,150美元。該行分析師Damien Courvalin則表示，黃金可以作為有效的地緣政治避險工具，但前提是地緣政治事件嚴重到足以影響美國經濟，因為美元本身就是避險資產，但是若衝擊到美國自身經濟，黃金就會是終極避險工具。