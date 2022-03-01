國際企業紛紛尋求出售俄資產　劈價求售招至巨大損失

隨着俄羅斯入侵烏克蘭，愈來愈多的機構正在重新考慮自己的投資組合。挪威表示將從其1.3萬億美元的主權財富基金中移除俄羅斯資產，而英國石油巨頭BP Plc正尋求退出在俄羅斯石油公司的持股。

外媒分析，鑑於制裁的急劇加碼已使俄羅斯在政治和經濟上處於劣勢，在公開市場賣出股票並為這些投資尋找買家並非易事。尋求減持俄羅斯資產的投資者將發現，真正退出將是一項複雜且可能代價高昂的交易。

為應對危機，投資者或須加快出售過程。事實上，在市場關閉後，大型投資者和公司股東往往會選擇以加速配售的方式出售大宗股份。這些交易通常由銀行承銷，這些銀行買入股份並在公開市場上賣出，並承擔出售的風險。俄羅斯禁止外國人通過境內銀行賣出俄羅斯證券的禁令，將把他們作為承銷商排除在外，而制裁和合規問題則阻止西方機構介入。

其次是尋找買家，對於大宗股份，俄羅斯公司的股東可以嘗試找到願意完全接手持股的買家。賣家可以嘗試吸引亞洲投資者，但這同時會附帶其自身的政治風險。而且，嚴厲的國際制裁使得俄羅斯資產在財務方面沒有吸引力，即使折價很大，也意味着中國投資者可能也不想要冒政治風險。

報道引述Swissquote高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示，從業務盈利能力的角度來看，沒有理由，正因如此，中國投資者應該沒有購買俄羅斯資產的興趣。

此外，賣家可能會試圖在較長一段時間內將所持俄羅斯股票緩慢注入股市。雖然分散處置可能有助於緩解壓力，但如果持有人長時間握有投資，就會面臨聲譽受損的風險。機構買家、尤其是受到ESG或制裁相關限制的買家可能無法買入，也無意這樣做。業界指出，可能有一些小型對沖基金或家族理財室的買家，他們的時間跨度可以足夠長。

具有諷刺意味的是，俄羅斯投資者可能成為某些資產最明顯的買家。不過，存在巨大的障礙，使得短期內幾乎不可能進行交易。本地交易所的股票交易被取消，盧布周一跌至歷史低點。這意味着對於莫斯科的投資組合經理來說，買入在倫敦等地交易所交易的俄羅斯股票的全球存託憑證也變得極其昂貴。

英國石油此前警告稱，退出俄羅斯業務可能需要減記多達250億美元，因為為其所持俄羅斯石油公司20%的股權找到買家將是件非常具有挑戰性的事情。殼牌也在退出其在俄羅斯的天然氣合資業務，包括一個大型液化天然氣設施。其他在俄羅斯有大量投資的公司可能會選擇將持倉價值降至零。