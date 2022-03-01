外圍動盪之際人民幣保持強勢　官價再現明顯阻升信號

外媒報道，海外金融市場近期受俄烏局勢影響大幅動盪，但境內外人民幣依然保持強勢，在此情況下，周二(1日)中間價大幅弱於市場預期，顯示當局控制升值節奏的信號。

反映官方意願的人民幣兌每美元中間價報6.3014元，弱於市場預測平均值59點子，為2月7日以來最大偏弱幅度。

豐業銀行策略師高奇在採訪中指出，中國的貿易順差、投資組合流入和避險資金將繼續支撐人民幣在未來幾個月保持強勢，這顯示出中國人民銀行不希望人民幣升破6.30關口，不過這可能很難實現，突破只是個時間問題。

反映內地市場的在岸人民幣周一(2月28日)刷新2018年來的高位後，周二(3月1日)小幅回落至6.31弱方，反映國際市場的離岸價亦偏弱運行。

4位境內交易員稱，盤面上客盤結匯仍然不少，不過日內能源進口相關的購匯需求也持續偏多，供求大體均衡；其中兩位交易員稱，盤初時曾有來自少數中資大行的美元買盤迅速動人民幣走弱。上述交易員不願具名接受採訪，因未被授權公開評論市場。

烏克蘭危機升級期間人民幣顯現其穩定性。即使地緣政治局勢動盪之初，股市在短時間內下挫，人民幣相對美元僅輕微走軟。上周人民幣是全球為數不多仍保持上漲的貨幣之一。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)周二(1日)也在報告中指出，根據歷史數據，在不確定性時期投資者避險情緒高漲，人民幣一般會跑贏其他非美元貨幣。不過，報告還提到，人民幣的穩定性不代表其將升值，利好人民幣的息差優勢會陸續褪去，特別是以實際利率計，因人民銀行可能進一步寬鬆，而聯儲局準備加息及縮表，並且中國通脹在未來12個月可能溫和上升，美國通脹則料將回落。

瑞銀稱，建議投資者為人民幣好倉倉位進行對沖，上半年匯率料將在6.25至6.4區間波動，下半年下行至6.45左右。