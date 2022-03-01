香港疫情經濟怎樣演變？印度神童點名「呢兩日」有大事發生

一早估中全球3、4月會陷入「最崩潰時期」、虛擬貨幣「一哥」比特幣會大跌，以及疫情失控的印度神童阿南德再次發布最新預言！

他在上周發布的最新影片中警告，全世界的經濟市場正受「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)」的負面能量攻擊，除了經濟之外，疫情也會持續嚴峻，阿南德更「罕見」點出明確日子，就是「3月16日」及「4月13日」將有大事發生！

他警告，全世界的經濟狀況正處於停滯狀態，這是因為銀紙印得太多了，而「印銀紙的水龍頭是不會關緊的」，也導致多數金融市場處於泡沫化。他預警，過度印銀紙的問題肯定會爆煲，就像2008年發生金融海嘯一樣，即使許多市場分析皆認為股市仍會上漲，但阿南德認為，投資者要謹慎地做出決定！

他又重申，「卡拉薩爾帕瑜伽」從2021年12月10日就開始影響世界，如果市場有一次重大崩潰，時間就落在3到4月間。值得留意的是，他早就警告「今年3、4月會陷入最崩潰時期」，但從未明確指出特定時間，今次他開聲指出「3月16日」將會是一個非常重要的日子，雖然股市可能在當日上漲，但通脹跟其他問題會隨之而來。

他指出，全球在3月16日之後會遭遇重大的危機，生活在極度動盪和危險，建議遠離金融市場，且3月16日後會出現強大的「卡拉薩爾帕瑜伽」現象，通脹問題爆發衍生出來的問題，可能會讓「投機賺錢」的時代終結！

然而，早前看淡比特幣的阿南德，今次重新看好區塊鏈發展，但不是現在低撈！他認為，比特幣或其他虛擬貨幣都有市場周期，有升有跌，區塊鏈雖前景光明，但不是現在。

他反而主張看好2022年金價，並指「在4月13日到22日期間」金價會攀升，所以建議目前可謹慎投資黃金，若抱長期投資的心態，更適合買金。此外，白銀價格也會大升，更可能創歷史新高。

最後他總結經濟狀況目前不太好，基本因素有點弱，且金融市場升浪已來到盡頭，尤其目前正經歷嚴重的地緣政治危機，烏克蘭和俄羅斯的狀況在3到4月會持續，也可能直接或間接影響股市。