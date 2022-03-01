疫下蝕讓頻現！北角寶城閣中層持貨4年損手7萬易手

疫情下樓市頻現蝕讓成交，北角寶城閣中層戶減至548萬元成交，原業主持貨不足4年轉售，帳面損手約7萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島29座中層F室，實用面積650約方呎，三房連套房間隔，新買家為換樓客，預期未來換樓市場向好，故加快入市步伐，以 1,128萬元購入單位，呎價約17,354元。原業主在2018年7月以1,090萬元入市，是次轉手帳面獲利約38萬元，升值約3.5%。

●美聯呂昕熹稱，西區寶翠園8座高層C室，實用面積約771方呎，兩房連套房間隔，以每月租金3.5萬元租出，呎租約45.4元。業主於2021年1月以約1,920萬元購入物業，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘。

●中原林龍南指，北角半山海景台低層C室，實用面積約730方呎，兩房間隔，享海景，叫價1,620萬元，最終累減131萬元，以1,489萬元售出，呎價約20,397元。新買家見單位減價幅度大，加上樓價可受惠新按揭保險範圍，睇樓數年後決定入市。

●美聯曾有聰表示，北角寶城閣一個中層單位，實用面積約348方呎，開價約570萬元，以548萬元成交，呎價約15,747元。原業主於2018年6月以約555萬元購入物業，是次轉手帳面輕微蝕讓約7萬元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山夏蕙臺高層110號單位，實用面積約957方呎，三房間隔，以約1,848萬元易手，呎價約19,310元，新買家為區外換樓客。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角城市花園2樓雙號車位，獲買家以198萬元承接，成交較疫情前錄得同層單號車位曾售268.8萬元，價格跌近兩成半，原業主於2010年3月購入上址，當時作價58萬元，持貨約12年帳面獲利140萬元，期內升值約2.4倍。

●中原陳凱超指，西灣河鯉景灣2月共錄得7宗買賣。包括觀暉閣低層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望內園景，以888萬元易手，呎價約16,598元，成交價略低於市價，新買家原為區內租客。

●中原周世康表示，灣仔尚翹峰2月錄得2宗買賣，平均實用呎價約22,680元，其中3座中層E室，實用面積約657方呎，套三房間隔，以1,450萬元易手，呎價約22,070元，新買家屬於用家。

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九龍區

●香港置業陳渝東稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街24號低層A室，實用面積約672方呎，三房間隔，以約2.4萬元放租，即日吸引同區客洽詢，由於屬短租性質，議價後減價約1,000元，以2.3萬元租出，呎租約34.2元，高市價約15%。

●中原吳家俊透露，長沙灣西九四小龍2月全月錄得22宗買賣，包括昇悅居2座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，去年12月開價970萬元，現累減42萬元，以928萬元成交，呎價約17,744元。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣昇悅居8座高層G室，實用面積約604方呎，三房間隔，日前以1,130萬元沽出，呎價約18,709元，屋苑現時約有70個單位放售，入場費由800萬元起。

●香港置業黎俊華表示，長沙灣宇晴軒7座中層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，以約1,080萬元放盤約1個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價至1,020萬元，呎價約18,412元。

● 美聯劉念滿表示，長沙灣丰滙1座頂層單位，實用面積約713方呎，套三房間隔，連292方呎天台，吸引睇樓多時之換樓客承接，成交價1,268萬元，呎價約17,784元。原業主於2014年4月以861.1萬元購入上址，是次轉手帳面獲利406.9萬元，升值約47%。

●利嘉閣甘尚德指，西南九龍瓏璽6A座中低層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，近以1,200萬元易手，呎價約22,901元，原業主於2011年8月以約989.4萬元購入，持貨約10年帳面獲利約210.6萬元，物業升值約21%。

●中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園1期3座低層F室，實用面積約777方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,050萬元成交，呎價約13,514元，新買家為同區客，見新財案放寬按保，1,200萬元以下物業可承做八成按揭貸款，即有意換樓，最終承接上址。

●香港置業胡耀才透露，啟德嘉峯匯2A座中層E室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以約1.8萬元放1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價4,000元，以1.8萬元租出，呎租近35元，新租客為貿易公司持有人，睇樓後一次後決定承租。

●美聯陳靜雯表示，九龍塘畢架山花園4座低層F室，實用面積約844方呎，三房連套房間隔，望開揚山景，連車位成交價1,350萬元，呎價約15,995元。原業主於2018年11月以約560萬元入市，是次轉手帳面大幅獲利790萬元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳2月最終錄得165宗二手買賣，較上月208宗下跌兩成，昨日連錄兩宗怡心園交投，包括1座低層H室，實用面積約656方呎，套三房間隔，成交價773萬元，呎價約11,784元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳新都城2期6座高層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以763萬元易手，呎價約17,302元，屋苑現時約有118個二手放盤，入場費由680萬元起。

● 美聯黃少明表示，將軍澳叠翠軒3座低層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，成交價640萬元，呎價約14,159元。原業主於2019年1月以600萬元購得入單位，持貨滿3年轉手帳面獲利40萬元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢慶徑石雙號全幢村屋，套四房間隔，連天台，望海景，以3,500萬元沽售，原業主於2003年11月以833萬元購入，持貨逾18年帳面獲利2,667萬元，期內升值約3.2倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海7B座中層A室，實用面積約750方呎，三房間隔，享海景，單位放盤半年，叫價1,130萬元，其後減38.2萬至1,091.8萬元成交，呎價約14,557元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎海‧星灣御25座高層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原先叫價900萬元，放盤兩個月，最終以875萬元成交，呎價約17,570元，原業主於2014年11月購入，當時作價622萬元，持貨逾7年帳面獲利253萬元，期內升值約41%。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山聽濤雅苑4座中層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價1,000萬元，減價50萬，獲買家以950萬元承接，呎價約12,583元，原業主早於1997年12月購入上址，當時作價459萬元，持貨24年多帳面獲利491萬元，期內升值約1.1倍。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山嵐岸最新錄1座中層D室，實用面積約795方呎，套三房間隔，開價約1,180萬元，議價後以1,090萬元易手，呎價約13,711元，原業主於2019年以1,070萬元購入，持貨約3年帳面獲利約20萬元，單位升值約1.9%。

●中原黎宗文指，疫情嚴峻，剛性需求不減，沙田居屋愉田苑A座中層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價610萬元易手，呎價約13,586元。

●中原侯惠良透露，沙田濱景花園3座中層B室，實用面積約544方呎，三房間隔，議價後以800萬元易手，呎價約14,706元，原業主則於2006年以240萬元購入，持貨約16年帳面獲利約560萬元，期內升值約2.3倍。

●世紀21宇田徐雄新指，大埔居屋寶雅苑B座高層1室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望城市景，已補價自由市場開價645萬元，放盤5個月，減價11萬元成交，減幅1.7%，獲用家以634萬元承接，呎價約13,072元。

●美聯廖雅章表示，大埔山頂花園單號屋中層及低層複式戶，實用面積約1,305方呎，三房連套間隔，以1,000萬元成交，呎價約7,663元。原業主於2003年12月以約233萬元購入上址，現轉手帳面獲利約767萬元，物業升值逾3.3倍。

●中原洪文鋒稱，粉嶺花都廣場2月共錄約10宗買賣，粉嶺上水區全月錄約42宗成交，屋苑1座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約548萬元，議價後以537.3萬元獲承接，呎價約14,522元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋彩蒲苑D座中層5室，實用面積約363方呎，原則一房，現改兩房間隔，享內園景，原先於已補價自由市場開價470萬元，兩星期內大幅降價60萬元或12.8%，日前以410萬元沽出，呎價約11,295元。

● 美聯林曉丹稱，元朗御景園3座低層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以600萬元零議價成交，呎價約12,195元。原業主在2018年1月以約540萬元購入上址單位，持貨約4年帳面賺60萬元，物業升值近11%。

●美聯雷惠德表示，元朗加州花園爵仕居翠栢徑單號屋，實用面積約1,201方呎，套三房間隔，附設花園及車位，議價後以1,468萬元成交，呎價約12,223元。

●中原林金葆表示，剛性需求不減，不少買家加快覓盤入市，天水圍居屋天盛苑H座中高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，新買家持有準購證多時，見最近樓市回調，議價後共減45萬元或1成，以405萬元入市，呎價約8,004元。

●中原李美賢稱，洪水橋泉薈1座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，叫價638萬元，經議價後，減價14.2萬元，以623.8萬元沽出，呎價約12,577元，新買家為年輕上車客，見疫情下樓價回調入市。

●祥益龍超君指，屯門市廣場8座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，新買家為外區投資客，見原業主有12萬元的議價空間，遂便決定以478萬購入上址收租，呎價約13,168元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑C座中層4室，實用面積約338方呎，同屋苑短租客，由於原居所進行裝修工程需暫租三個月，考慮到單位屬同屋苑，方便往返視察，加上短租盤不多，決定一筆過預繳期內租金，以月租1.1萬元承租，呎租約32.5元。

●祥益邱家邦指，屯門海翠花園4座高層D室，實用面積約609方呎，外區投資客見單位有裝修，收樓後不需支付額外裝修費用，加上原業主更有議價空間減價14.6萬元，遂便決定以653.4萬購入作投資用途，呎價約10,729元，低於市價。

●中原劉智佳稱，荃灣愉景新城2月錄得11宗買賣，較1月8宗增約38%，政府放寬按揭成數，區內睇樓量回升約兩成，財案後屋苑錄得3宗買賣，包括2座低層C室，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價780萬元，放盤不足一個月，減價24萬元，以756萬元沽出，呎價約15,273元，新買家為上車客，睇樓兩三日便決定承接。

●中原陳偉業表示，東涌藍天海岸3座高層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，叫價636萬元，吸引上車客即場洽購，原業主爽快答應減價21萬元，買家考慮15分鐘，即以615萬元承接，呎價約15,851元。

●中原唐啟樂透露，東涌區二月錄得39宗二手買賣，按月減少約25%，財政預算案後6日內連錄16宗，佔全月41%，包拮東環6A座高層3室，實用面積約600方呎，套三房間隔，叫價880萬元，累減70萬元，以810萬元沽出，呎價約13,500元，新買家為家庭客，見政府放寬按保，隨即出動覓大單位換樓。