【圍堵零死角】美國制裁擬拓展至虛幣　斷俄國後路？

自俄羅斯和烏克蘭戰爭爆發以來，歐美諸國對俄羅斯祭出連番制裁，更將多家俄國銀行踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統。然而，由於俄國已經高度「去美元化」，美元儲備甚少，故實際影響仍有待觀察。而為免俄國借助虛擬貨幣逃過制裁，據報美國打算考慮在相關領域實施進一步的制裁措施，包括加強對虛擬貨幣交易所的監管。

在俄羅斯遭踢出SWIFT後，作為虛擬貨幣「一哥」的比特幣周二曾升13.84%，每枚報43,562美元。風險諮詢公司Anotherday調查主管Marlon Pinto表示，俄國民眾不太信任俄國銀行系統，因此當地虛擬貨幣的金融交易佔比高於多數其他國家。據當地政府的報告估計，由俄國公民開設、存放數碼資產的虛擬貨幣錢包數目逾120萬個，涉及資金總額約兩萬億盧布。

外媒引美國政府知情人士透露，美國國家安全委員會和財政部正要求幣安(Binance)、FTX Terading、Coinbase等全球大型虛擬貨幣交易平台進行研究，以免俄羅斯個人或組織借虛擬此逃避金融制裁。

歐美監管機構近年來已加強監管虛擬貨幣交易，讓政府擁有一定的制裁手段，例如要求虛擬貨幣交易所和經紀商禁止在特定國家進行交易，或禁止交易某些政府發行的貨幣，例如盧布。

惟值得注意的是，目前全球最大市值的虛擬貨幣當中，市值排行第三、第五的分別是泰達幣(USDT)及USD Coin(USDC)，兩者均為可直接兌換美元的「穩定幣」。這些穩定幣的交易不受SWIFT乃至其他跨境結算系統的影響，是俄國突破外匯封鎖的潛在手段。

曾任美國財政部高級官員、目前在區塊鏈分析公司TRM labs任職的Ari Redbord說，財政部外國資產管控辦公室(OFAC)可能會追查一些違反禁令，與俄國Sberbank和VTB等被列入黑名單銀行交易的虛擬貨幣交易所和其他虛擬貨幣平台。

戰火紛飛下，比特幣也成為烏克蘭接受外界捐款的主要途徑之一，該國的比特幣自動櫃員機(ATM)機生產商Intellogate未有因近日局勢停步，更打算擴張至亞洲市場。

Intellogate與南韓區塊鏈服務公司Publish、ATM公司Lincrux展開合作項目，計劃每年在25個亞洲國家安裝5,000部終端機，建立完整比特幣ATM網絡。

另一方面，受各國金融制裁所累，俄國的企業境外債，乃至政府的主權債也面臨潛在違約風險。富蘭克林鄧普頓投資策略師Kim Catechis認為，目前仍難以準確判斷違約的可能性有多高。不過他指出，放任主權債違約對國家未來而言是「非常差的做法」，只有少數國家如阿根廷能夠在經歷最少7次債務違約後，仍能夠獲資本市場接納。他續稱，俄國所發行的主權債模不大，而且違約沒有任何好處，故相信違約機會不大。