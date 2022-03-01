【人財兩失】港單月淨出境6.5萬人　港匯轉弱見逾2年低

港股再次在發生地緣風險之時淪為「國際提款機」，拖累港元需求轉弱，加上美國本月勢加息，雙重打擊下港元匯價連日走弱，昨再創逾兩年新低。不止「漏財」，香港更面對「人去樓空」的空城困境！政府2月起大幅收緊防疫措施某程度上已嚇走港人，使單月香港居民淨出境人數竟多達6.53萬，佔常住人口0.89%。長此下去，香港競爭優勢將率先「清零」！據悉金融管理局已游說政府縮短隔離期，以維持金融中心地位。

港元轉弱的部分因素離不開香港前景暗淡。據本報統計入境處出入境數字，發現上月香港居民淨出境人數達6.53萬，比起日前政府公布的2021年全年淨移出(除單程證移入之外)的人數2.73萬人多1.4倍！香港出現「大遷徙潮」雖已是不爭事實，但單月淨出境人數多達6萬人，數字相當驚人，而且已是自2020年12月以來，連續第14個月錄得淨出境情況，同時出境人數亦攀至高峰。

若計及本港2021年底的最新常住人口730.13萬人，即2月短短28天內，淨出境人數佔全港0.89%的人口。雖說出境不一定代表移民，惟出境的港人之中，絕大部分是由機場出境，僅小部分透過兩個仍有限度開放的中港邊境出境。

另有媒體統計，過往12個月內，香港淨出境人數高達20萬人。鑑於現時疫情之下難去旅行，而且是連月均錄得淨出境，除了移民一途之外，其他離港理由的佔比應很低。

港元匯價昨一度低見7.8165兌一美元，臻享顧問董事總經理王良享表示，港元匯價下半年有機會觸及弱方兌換保證7.85，而且勢將持續一段時間，屆時令銀行體系結餘收縮1,000億至1,300億元亦不足為奇，而以目前銀行體系總結餘有3,375億元，雖然已較高峰時期近4,500億元水平縮減不少，但仍屬「水頭充足」。

另一邊廂，港元拆息(HIBOR)昨抽升，與樓按相關的一個月期HIBOR連升5天，昨報0.223厘，按日升逾10%，並創2020年12月29日以來新高，意味着供樓人士負擔加重。短息普遍回落，兩星期拆息回落至0.1459厘；長息則上揚，1年期拆息升至1.0842厘。

王良享預計，今年底HIBOR有機會升上1.2至1.5厘水平。他解釋，美國聯儲局今年料加息4次，甚至有市場人士估計加5次，但港元上調利率的步伐一向較慢，而美元拆息高過港元，市場便會出現套息交易。即投資者以低息借港元，再沽港元轉買美元，用較高息的美元存款以賺取息差。如此一來，港美息差擴闊，也會拖低市場對港元的需求，拉低港元匯價。