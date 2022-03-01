【俄烏戰雲】銀行警示制裁風險　中國煤炭進口商停購俄煤

外媒報道，在中國一些銀行因對莫斯科的制裁加劇而建議中國電廠和鋼鐵製造商避開購買俄羅斯煤炭後，廠商正尋求替代方案。

消息人士稱，銀行向一些國有企業發送私人客戶報告，建議他們停止購買俄羅斯煤炭，因為不斷收緊的全球限制可能會對中國進口商造成「意料之外的損害」。

至少兩家中國最大的國有銀行限制對俄羅斯大宗商品的融資。其中包括中國工商銀行，該銀行的海外機構已停止開立以美元計價的信用證給自俄羅斯進口原材料的中國公司。不過，部分客戶仍可使用以人民幣計價的信貸額度。

消息人士稱，中國煤炭進口商現正等待北京就是否可以恢復採購發出更明確的政策信號，而貿易商則轉向以人民幣而非美元進行交易。中國迄今為止對俄羅斯入侵烏克蘭一事立場模糊，試圖在與莫斯科的關係及作為全球強權的角色之間取得平衡。

與石油等其他一些大宗商品不同，中國對煤炭進口的依賴程度並不高，約90%的需求為自行生產。海關數據顯示，在實際進口的數量中，去年約有14%來自俄羅斯。即使如此，如果中國接受更多來自俄羅斯的煤炭，可能會對亞洲的價格構成影響。

分析指出，若危機持續，俄羅斯將需要把38%的煤炭出口(即8,200萬噸)從歐洲和烏克蘭轉移到中國和其他亞洲國家。她說，中國和印度的需求可能會隨着當地產量的增加而減弱，而印尼則計劃今年增加海外出貨量。

中國基準的燃料煤期貨周二(1日)早盤上漲2.3%至每噸789元人民幣。若無俄羅斯供應，中國可能會尋求從世界最大的燃料煤輸出國印尼進口更多產品。在新加坡交易的印尼煤炭期貨周一(2月28日)上漲至11月10日以來的最高水平。