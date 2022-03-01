【俄烏戰雲】世界變了？核電成為歐洲能源選項？

根據歐盟能源機管機構合作署的資料顯示，德國約有一半的天然氣從俄羅斯進口，意大利對俄羅斯的能源倚賴也高達46%。

法國則是以核能發電為主，天然氣為輔，並從挪威進口天然氣，從俄羅斯進口的天然氣只佔24%。

西班牙天然氣的貿易夥伴為阿爾及利亞和美國。英國由於處於不同的地理位置，其中超過一半的天然氣供應主要來自國內，其餘則是從挪威和卡塔爾進口。

德國過去因為2011年日本福島核災而通過「原子能源法」，拒絕發展核能，但近日由於俄烏戰爭，愈來愈多人呼籲德國必須發展其他能源，甚至是核電。

波蘭目前有40%的天然氣倚賴俄羅斯，因歷史教訓，波蘭不願過度倚賴俄羅斯或德國，也積極想要推動核能，但目前遭到德國以環境保護法為由，認為波蘭建設所在地會造成河川污染，且河川流經德國，拒絕波蘭發展核電。然而，波蘭如今需要開發可再生能源，但要與核能相結合，只有這樣的模式才能為波蘭提供安全、清潔，低碳排的能源。

事實上，近幾十年來，亞洲和中東等地對天然氣的需求急升，對天然氣市場產生連鎖反應。再者，俄羅斯一直擴大對中國天然氣的出口，並於6月在中國開設了一座天然氣加工廠，預計是世上最大的天然氣加工廠之一，屆時俄羅斯與中國可藉天然氣稱霸世界。因此，分析認為歐洲是時候要擺脫天然氣，核能成為新能源選項。