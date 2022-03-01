美股受壓道指挫167點　冬海集團瀉7%

東歐局勢繼續左右大市氣氛，美股周二早段受壓。道指跌167點，至33,724點；標指跌13點，至4,360點；以科技股為主的納指跌48點，至13,703點。恒指夜期升5點至22,561點，低水201點。

能源油價持續波動，紐約期油價最多升6.06%至101.53美元，創2014年7月以來新高；布蘭特期油亦曾升6.76%至104.6美元。

OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley，烏克蘭事態發展「仍使風險仍然偏向上行」，紐約期油料於每桶90至100美元之間徘徊。另方面，現貨金價周二曾升0.9%至1,926.4美元，惟他認為，金價在1,930美元的關口明顯有阻力，本周內也難以突破，除非局勢「急劇惡化」才會促使其邁向2,000美元。

普徠仕固定收益主管兼投資總監Andy McCormick認為，未來一段時間金融市場將繼續波動，供應鏈問題和通脹壓力也可能持續更長時間，使各國央行試圖實現經濟「軟着陸」的艱巨任務變得更加複雜。他認為聯儲局仍將在3月按計劃加息，惟後續情況則取決於俄烏局勢變化。

視像會議軟件公司Zoom公布截至1月底止季度業績，期內收入按年增長21.4%至10.71億美元，較前一季度35%的增長率繼續顯著放緩。期內純利按年升88.37%至4.9億美元；經調整每股盈利1.22美元，勝預期。不過，該企預測本財年收入為45.3億至45.5億美元；經調整每股盈利介乎3.45至3.51美元，兩項指引均不及市場預期，其股價升0.84%。

個人電腦生產商惠普(HP)截至1月底止單季收入按年升2.11%至170.28億美元；純利按年跌64.95%至10.86億美元，主因是去年同期錄得一筆訴訟賠償推高了純利基數。行政總裁Erique Lores表示，供應鏈不穩定、配合制裁令停止對俄羅斯出貨等將對公司收入有負面影響，其股價升1.76%。