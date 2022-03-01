【產經評論】人財兩失誰之過　苦守空城嘆奈何

香港第5波疫情極端嚴峻，由於至今港府的全民檢測進度缺乏透明度，確診鑑定方法、支援、治療與防疫等環節訊息混亂、朝令夕改，讓港人無所適從，惶恐終日。愈來愈多外資企業高管選擇離港，更多香港人才都決心出逃他邦避疫甚至移民不返。近月離港人數持續飆升，正好說明實況。人財雙失，經濟流血未止，整體持續競爭力每況愈下，只怕疫後經濟復甦之路難行！歸根究柢，爛局至此，現屆政府既不思過錯，亦無法改善決策和執行能力，中央至今不見追責或採取措施補救香港的治理缺陷，港人苦對空城，徒嘆奈何？

如今，全球經濟競爭激烈，先進城市講求的是綜合經濟競爭力、可持續競爭力、創新能力等核心指標，資金自是支持經濟發展不可或缺的重要條件，而人才則是支持創新發展的關鍵元素，故成為全球搶奪的重要資源。一個能夠匯聚資金與人才的城市，必然興旺；反之，難逃沉淪厄運。

曾幾何時，香港是國際知名的大都會，匯聚各方資金與各路人才，港人充滿自信和奮鬥心，樂於在這個城市打拚，甚麼風浪都能同舟共濟，高度凝聚。可回歸以來，好景不常，住屋問題惡化不在話下，民生經濟愈搞愈糟糕，如今防疫失策，逾兩年一波又一波的疫情，經濟七勞八損。令人憤慨的是去年第四季歐美已率先爆發Omicron變種病毒疫情，港府毫無警覺和預備，至第5波疫情爆發，又未及時採取合適的行動截斷傳播，結果如今香港疫情明顯失控，已是不爭的事實。

一次失誤，可以原諒；兩次失誤，應當思過；三番四次反覆失誤，就難以接受。可香港人如今都不敢問責，只求政府盡快收拾殘局，否則長期手停口停，積蓄耗盡，企業倒閉，工人失業，經濟內傷，難以想像。所謂「良禽擇木而棲」，自去年爆發移民潮以來，近月離港人數竟與新冠確診數字一樣幾何級激增，人心散亂的後遺症已逐漸顯現。

有別於回歸前的移民潮以中產家庭或退休人士為主，形勢回穩有機會回流；如今是不少年輕人離港，在他鄉落地生根，多半有去無回。十年樹木，香港培育的人才持續流失，無疑會削弱經濟競爭力。當全球都在爭奪人才之際，眼見移民潮湧現，港府既沒自我檢討，主動了解港人需要，從善如流，僅擺出一副不志在的樣子，輕描淡寫，將人才流失說成個人選擇，少一個不少，無異於「趕客」，還說甚麼凝聚人心，共建香港？

最慘是如今內部面臨民生經濟一鑊泡，外部則要面對全球經貿戰，不利國際金融與對外貿易，而俄烏戰爭更促成東西對立的新冷戰格局，美國的金融制裁長臂管轄無遠弗屆，遲早會找上中企和港企麻煩。總之千頭萬緒，過得疫關，還有地緣政治這一難關。如何留住人才，協助企業安度逆境開拓新商機，保障就業，已成當務之急，必須未雨綢繆。畢竟眼前這場防疫戰已慘敗，只有寄望打好疫後經濟復甦戰，盡量挽回失地，免得沉淪不見底！