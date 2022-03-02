東方日報B2：港人財雙失　競爭優勢瀕清零

港股再次在發生地緣風險之時淪為「國際提款機」，拖累港元需求轉弱，加上美國本月勢加息，雙重打擊下港元匯價連日走弱，周二(1日)再創逾兩年新低。不止「漏財」，香港更面對「人去樓空」的空城困境！政府2月起大幅收緊防疫措施某程度上已嚇走港人，使單月香港居民淨出境人數竟多達6.53萬，佔常住人口0.89%。長此下去，香港競爭優勢將率先「清零」！據悉金融管理局正游說政府縮短隔離期，以維持金融中心地位。

港元匯價周二曾低見7.8165兌每美元，臻享顧問董事總經理王良享指出，港元匯價下半年或觸及弱方兌換保證7.85，且勢將會持續一段時間，屆時令銀行體系結餘收縮1,000億至1,300億元不足為奇，目前銀行體系總結餘有3,375億元，雖然較高峰時期近4,500億元縮減，但仍屬「水頭充足」。

另邊廂，港元拆息（HIBOR）周二抽升，與樓按相關的一個月期HIBOR連升5天，周二報0.223厘，按日升逾10%，並創2020年12月29日以來新高，意味着供樓人士負擔加重。短息普遍回落，兩星期拆息回落至0.1459厘；長息則上揚，一年期拆息升至1.0842厘。

王良享預計，今年底HIBOR有機會升上1.2至1.5厘水平。他解釋，美國今年料加息4次，甚至有市場人士估計加5次，但港上調利率一向較慢，而美元拆息高過港元，市場便會出現套息交易。即投資者以低息借港元，再沽港元轉買美元，用較高息的美元存款以賺取息差。如此一來，港美息差擴闊，也會拖低市場對港元的需求，拉低港元匯價。

至於金管局早前公布，1月香港的人民幣存款升18.2%，至1.09萬億元人民幣。

然而，港元轉弱的部分因素離不開香港前景暗淡。本報統計入境處出入境數字，發現上月香港居民淨出境人數達6.53萬人，較日前政府公布的2021年全年淨移出(除單程證移入外)人數2.73萬人多1.4倍！單月淨出境人數多達6萬人，數字相當驚人，而且已是自2020年12月以來，連續第14個月錄淨出境，同時出境人數亦攀至高峰。

若計及本港2021年底的最新常住人口730.13萬人，即2月短短28天內，淨出境人數佔全港0.89%的人口。雖說出境不一定代表移民，惟出境港人中，絕大部分是由機場出境，僅小部分透過兩個仍有限度開放的中港邊境出境。另有媒體統計，過往12個月內，香港淨出境達20萬人。鑑於疫情下難去旅行，且是連月均錄淨出境，除移民外，其他離港理由的佔比應很低。

政府發言人雖堅稱，香港仍是吸引海內外人才的城市，惟數字上是另一回事。入境處數字統計，上月除香港居民及內地訪客外的其他訪客，全月淨出境為482人。

外媒報道，金管局近月向多家銀行表示，正游說政府縮短對入境旅客的嚴格酒店隔離，由14天縮半至7天，然後再居家隔離一周以增強對港作為金融中心地位的信心，惟業界質疑政府會否接納。

知情人士稱，金管局敦促銀行業繼續在港經營，亦試圖向銀行高層保證，盡量不會將人員安置在正在興建的新隔離設施中。另金管局正解決金融界的擔憂，而且知道銀行業人士有意欲離開香港。