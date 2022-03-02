歐盟尋求將俄7銀行逐出SWIFT　有兩家大行可免疫？

外媒報道，歐盟正在討論將7家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統，但名單草案卻不包括該國最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行和由天然氣巨頭俄氣公司部分持有的一家銀行。

根據外媒獲得的名單草案，俄羅斯外貿銀行和Bank Rossiya榜上有名。歐盟各國政府特使周二在布魯塞爾商討這份名單，在正式發布前，名單上的銀行仍可能有變。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行和俄羅斯天然氣工業銀行不在名單草案之上，顯示歐洲仍然擔心，在金融方面孤立俄羅斯可能給歐洲帶來經濟後果。

在俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭前，歐洲多個國家一直反對將俄羅斯逐出SWIFT，因為這可能對其自身的經濟產生損害，一些國家嚴重依賴俄羅斯的能源，其中，德國尤其對此持保留意見。

草案顯示，歐盟名單上包含的其他銀行是Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank PJSC、Sovcombank PJSC和VEB.RF。歐盟委員會的一位發言人拒絕就名單置評。

將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT系統的決定是在上周末期間宣布的，美國、歐盟、法國、德國、意大利、英國和加拿大發布了聯合聲明。

美國政府一位高級別官員周一表示，有一些銀行是歐洲和美國都同意應當逐出SWIFT的，將先考慮這份名單。布魯塞爾的一位外交官表示，額外的名單也可以隨後添加。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行的資產比俄羅斯其他銀行高出一倍。該行持有俄羅斯儲蓄的一半左右，個人客戶超過1億個；至於俄羅斯天然氣工業銀行則是俄羅斯能源巨頭的重要銀行。

國有的俄羅斯外貿銀行是該國第二大銀行，持有整個系統大約五分之一的資產。美國上周宣布會對該行實施最為嚴厲的制裁，禁止美國實體與其進行任何交易。

美國還針對了Sovcombank、Otkritie和Novikombank，而俄羅斯聯邦儲蓄銀行受到的制裁相對較輕。國有的開發銀行VEB.RF和為國防提供融資的Promsvyazbank上周也受到了美國的制裁。