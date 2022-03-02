陳錦興：信義玻璃業績對辦　股價上望阻力位...

信義玻璃去年純利約116億港元(下同)，按年升79.9%，每股盈利2.87元，派末期息每股76仙。全年收入約305億元，增加63.6%，主要得益於內地及全球市場浮法玻璃、建築玻璃及汽車玻璃產品銷量增長及售價上升。毛利率擴闊，由41.7%增加至51.8%，整體業績不俗。

信義的資產負債表強勁，淨負債率由23%降至18%，財務成本下跌約20%。去年資本開支總額40.43億元，用於購買廠房及機器以及於中國及馬來西亞興建工廠物業，而截至去年底已簽約但未產生的資本承擔為13.68億元，主要與於雲南省多晶硅項目的建議投資及計劃將於中國及馬來西亞增加建築玻璃、汽車玻璃及浮法玻璃的新產能有關，反映公司積極擴大產能。

預期今年內地樓市表現逐步回穩，建築玻璃需求可望回升，汽車玻璃業務展望良好。其股價已有足夠調整，今年以來有復甦迹象，現價計，市盈率12倍，息率6厘，估值有支持，加上公司持續回購，派息比率保持50%，基本面強韌，建議於21元吸納，向上阻力位為24元，向下跌穿支持位19元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)