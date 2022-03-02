道指跌597點　紐油升8%

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.39；港匯處7.8148；離岸人民幣(CNH)見6.3153；美元兌日圓報114.82；歐元企1.1125；英鎊處1.3324。金價報1,943美元。布油報107.43美元；紐油處105.63美元。比特幣升逾2%，報4.42萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水230點。

●道指最多曾跌784點，收報33,294點，跌597點或1.76%；標指收報4,306點，跌67點或1.55%；納指收報13,532點，跌218點或1.59%。

●美國2月ISM製造業採購經理指數(PMI)為58.6，好過市場預期的58，及前值57.6；並且已是連續第21個月處於擴張區間。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報22,461點，跌299點或1.33%。

●即月恒生指數夜期收報22,395點，跌161點，低水367點，成交27,731張。

●紐約4月期金收報每安士1,943.8美元，升43.1美元或2.3%，創自2021年1月以來收市新高。

●紐約4月期油高見每桶106.78美元，升11.5%，創自2014年6月以來的高位，全日收報每桶103.41美元，升7.69美元或8.03%。布蘭特5月期油高見107.57美元，創自2014年7月以來高位，收報每桶104.97美元，升7美元或7.14%。

●面對油價狂飆，國際能源機構(IEA)已同意在全球釋放6,000萬桶石油儲備。

●俄羅斯總統普京在周二(1日)簽署了一項旨在穩定俄羅斯金融市場的總統令。根據此項命令，自周三(2日)起，禁止當地民眾攜帶1萬美元以上的等值外幣現金或支付工具出境。

●由於烏克蘭危機，德國兩大車廠福斯(Volkswagen)和德國寶馬(BMW)正面臨進一步的生產中斷，因為多家關鍵的汽車配線公司，例如Leoni、Nexans、Yazaki和Kromberg & Schubert，在俄烏衝突中受到威脅。

●英國富時100指數收報7,330點，跌128點或1.72%；法國CAC指數收報6,396點，跌262點或3.94%；德國DAX指數收報13,904點，跌556點或3.85%。