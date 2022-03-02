陳樂怡：兩會政策惹憧憬　A股料靠穩

俄烏局勢雖踏入談判階段，但料後續仍會反覆，市場持續關注俄羅斯遭制裁對環球金融市場的影響。另一邊廂，本港疫情嚴峻，市場關注香港疫情防控對策。由於短期內疫情尚未見頂，香港首季經濟受到沉重打擊，令港股承受多一重壓力。由於後市變數甚多，若風險因素進一步發酵，港股有機會下試22,000點。

本周留意美國公布的2月份非農就業數據，尤其是平均時薪增長，以判斷通脹情況。市場估計2月平均時薪按年增幅進一步攀升至5.8%。另一焦點將會是聯儲局主席鮑威爾的公開講話，如無意外將會是3月議息會議前最後一次演說。俄烏軍事衝突令能源價格飆升，環球通脹壓力再增，宜注視聯儲局如何拆局。

內地市場方面，「兩會」將於周五召開，市場估計今年經濟增長目標將會訂在5至5.5%，同時關注金融及調控政策的說法。中國人民銀行最近發文再次提到，引導金融機構有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩定性，引導信貸結構穩步優化，促進降低企業綜合融資成本，反映「兩會」後下調存款準備金率機會仍在。政策憧憬加上人民幣偏強，料會為A股帶來支持。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)