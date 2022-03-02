【俄烏戰雲】普徠仕：央行試圖讓經濟軟着陸變得艱巨

俄烏衝突持續，普徠仕(T. Rowe Price)固定收益主管兼投資總監Andy McCormick表示，金融市場或將持續波動，供應鏈問題和通脹壓力或將維持更長時間，令各國央行試圖實現經濟「軟着陸」的目標變得更加艱巨。

他指出，從較長期來看，市場最初對事件抱有僅屬短暫入侵的希望已很難實現。意味供應鏈問題和通脹壓力將維持更長時間。相關問題已在油市上反映，預計影響將會蔓延至其他市場，例如糧食及其他烏克蘭或俄羅斯的產品。

此前大多數已發展市場央行已對加息準備就緒，其中美國將於3月開始加息。然而，過去數日發生的事件令局勢更為複雜，各國央行將更難實現經濟「軟着陸」，而這在任何市場環境下均屬極艱巨的任務，未來情况將取決於俄烏談判和衝突的結果。

Andy McCormick表示，正密切關注與烏俄危機直接相關，並將引發對衝突升級憂慮的關鍵問題，例如俄羅斯出口的油氣及俄已釋出尊重北約條約的態度，但如果與波蘭等國發生任何衝突，將被視為重大的危機升級，並導致投資者重新檢視全球環境。

他續稱，根據近期的歷史數據，美國國債孳息率處於2%至2.5%範圍，以及高息債券息差為500個基點，對投資者極具吸引力。他認為情況有望於今年出現，屆時投資者的入市興趣將會顯著提升，預期投資者在2022年對債券的投資意欲將會不斷上升。