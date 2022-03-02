【高盛推介】滙豐港交所連跌多日　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股自上周四(2月24日)起連跌5日，周三(3月2日)早段低見51.6港元，創一個月低位。現報51.7元，跌約4.3%。滙控公布，周二(3月1日)於聯交所回購466.86萬股，涉資2,357.34萬英鎊。

另一焦點藍籌香港交易所由上月17日起連跌10日，周三早段曾低見364.4元，繼周二再創一年新低。現報367元，跌約2.4%。有券商將港交所盈利預測削減了6%至9%，但基於中國企業ADR的退市，未來交易遷移令港交所變得吸引。該行重申對港交所「買入」評級，目標價503元。

觀察個股輪證資金流向，滙控認購證於上周四至本周一共錄得約1,180萬元資金流入後，周二資金趁反彈沽出獲利。

港交所方面，近期資金持續趁低吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,630萬元，當中認購證佔約2,210萬元。牛證於周二繼續獲資金流入，有約500萬元。

滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿10.7倍，貼價兼高敏感度。

滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿11.0倍，所有產品中高槓桿選擇之一。

滙豐牛50445，收回價50元，行使價49元，換股比率100，槓桿比率16.1倍，相近收回價近牛中街貨較低。

滙豐牛51121，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠牛中街貨最低。

滙豐沽22456，行使價46.45元，2022年7月11日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。

滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

港交購27715，行使價438元，2022年9月1日到期，實際槓桿7.5倍，市場少數行使價低於440元以下的貼價證。

港交牛67489，收回價340元，行使價338元，換股比率500，槓桿比率12.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交熊67490，收回價440元，行使價442元，換股比率500，槓桿比率4.4倍，近75元收回距離熊證。

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