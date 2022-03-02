【高盛推介】隔晚美股受壓下挫　資金連日部署認沽證避險

高盛(亞洲)有限責任公司：市場密切注視俄烏緊張局勢發展，周二(1日)美股再度受壓走弱，避險情緒升溫，美國10年期國債孳息率曾跌穿1.7厘，道指則曾失守33,200點水平，收市跌近600點，跌幅約1.8%。標指則於周二失守4,300點關口，收市跌1.6%。

觀察個股輪證資金流向，資金連續過去3個交易日道指淡倉避險，錄得約260萬港元資金流入認沽證。而標指認沽證則於本周一(2月28日)及周二共錄得約30萬元資金流入。

道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.7倍，行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高。

標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。

道指購10357，行使價38,080點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低街貨。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿。

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