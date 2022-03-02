【高盛推介】隔晚美股受壓下挫 資金連日部署認沽證避險
2022年03月02日 11:40
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：市場密切注視俄烏緊張局勢發展，周二(1日)美股再度受壓走弱，避險情緒升溫，美國10年期國債孳息率曾跌穿1.7厘，道指則曾失守33,200點水平，收市跌近600點，跌幅約1.8%。標指則於周二失守4,300點關口，收市跌1.6%。
觀察個股輪證資金流向，資金連續過去3個交易日道指淡倉避險，錄得約260萬港元資金流入認沽證。而標指認沽證則於本周一(2月28日)及周二共錄得約30萬元資金流入。
投資者如看淡後市可考慮以美指認沽證部署對沖，道指方面可留意屬行使價30,000至33,000點間的認沽證中，槓桿最高的道指沽(10359)。標指方面可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨標指沽(10342)。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.7倍，行使價30,000至33,000點間產品中，槓桿最高。
標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。
道指購10357，行使價38,080點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿、低街貨。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.1倍，高槓桿。
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