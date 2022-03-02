【產經直播】港股四面楚歌未見底？
2022年03月02日 12:17
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俄烏繼續對峙，隔晚美股跌逾1%，外圍不穩，加上疫情大爆發，港股仲有排捱？
國際油價隨俄烏戰火急速飆升，紐約期油突破100美元大關，刷新2014年7月以來新高；擔心油價升得太急位高勢危，部署定南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)夠穩陣？
元宇宙作為現今熱潮，很多商品如NFT、虛擬遊戲，甚至建構如身臨其境的虛擬空間技術都應運而生，到底元宇宙係啲咩？想率先搶佔元宇宙投資機遇，南方東英元宇宙概念ETF(03034)有何優勢？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
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南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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