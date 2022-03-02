經絡：本港拆息首季料企0.4厘以下水平

香港一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至0.23厘，連升6個交易日，創逾14個月新高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，外圍局勢緊張，加上預期美國聯儲局加息迫近，令本港拆息輕微上調。雖然近期HIBOR有所上升，但相信對選用H按計劃之供款人士影響輕微。

他指，假設以每貸款額500萬港元、還款期為28年計算，若以今日(2日)HIBOR及拆息按揭計劃H+1.3%，實際息率為1.53厘。若與去年同期HIBOR為0.13厘及相同按揭計劃作比較，多出0.1厘，每月供款由18,067元上升至18,305元，即相差238元或1.3%。若與H按計劃封頂息率2.5厘作比較，今日按息仍低97點子，每月供款少2,402元或11.6%，相比之下，供樓人士比封頂息率或P按按息仍能節省更多利息。

他早前預期，拆息於首季前大機會維持於0.4厘以下水平，供樓人士宜作出風險管理。而由於H按相比起P按及定息按揭計劃，實際利率仍算是最低。加上拆息輕微上升，實際對供款影響輕微，相信H按計劃仍有一定吸引力，料選用H按的比例仍維持高水平。