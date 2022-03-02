油價飆6% 道期牛皮
2022年03月02日 16:19
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美匯指數報97.65；港匯處7.8159；離岸人民幣(CNH)見6.3156；美元兌日圓報115.17；歐元企1.1105；英鎊處1.3286。金價報1,943美元。油價大漲6%，布油報111.99美元，紐油衝破110美元關口，報110.62美元。比特幣小幅回落至4.3萬美元水平。道指期貨跌33點。
●市後關注點：
-18:00 歐元區1月生產物價指數(PPI)；歐元區1月失業率
-21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
-23:00 美國1月工廠訂單
●恒生指數收報22,343點，跌417點或1.84%。國企指數跌穿8,000點，收報7,908點，跌144點或1.8%；科技指數曾跌至5,007點的歷史新低，收報5,015點，跌139點或2.71%，主板成交1,146億港元。滙豐控股全日挫5.18%，報51.2元。香港交易所連跌第10日，挫3.24%。https://bit.ly/3CkrOHn
● 滬綜指收跌4點，深成指及創業板指齊挫1%。
●【俄烏戰雲】
-Apple暫停在俄銷售產品，禁烏克蘭地圖應用。
-IMF及世銀：正審批烏克蘭貸款請求。
-麥樸思：俄民搶買比特幣合理，籲投資者買金避險。
-普徠仕：央行試圖讓經濟軟着陸變得艱巨。
-福特汽車暫停俄國合資企業業務。
-報告：危機難顯著提振人民幣國際使用。
-耶倫：G7將尋求凍結俄羅斯權貴精英的資產。
●【雪上加霜】載有4,000架名車的貨輪沉沒，料損失近31億。
●銀保監：去年嚴查金融領域腐敗問題，罰款27億人幣。
●畢馬威：去年亞太區金融科技投資增87％，交易量創新高。
●美國批評中國不公平競爭，擬調整對華貿易關係。
●澳洲上季GDP按年增長4.2%。
●保監局：去年接獲1304宗投訴，按年減約9%。
●滙豐擬推「疫苗通行證」，員工須3月底前打首劑疫苗方可上班。
●瑞銀料港今年實質GDP增長2.2%，降MSCI香港指數目標。
●實惠全線分店即日起縮短營業時間。