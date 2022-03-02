【產經直播】疫情大爆發　恒指22000關穩唔穩陣？

俄烏局勢火爆，加上本地新冠肺炎確診個案再創新高，港股周三(2日)低開193點後，持續下跌，一度大跌462點，最終收市報22343點，跌417點。負面因素籠罩下，恒指22,000關穩唔穩陣？會否下試更低位？

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