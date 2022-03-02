【產經直播】疫情大爆發 恒指22000關穩唔穩陣？
2022年03月02日 16:31
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種子資本投資總監葉永茂
俄烏局勢火爆，加上本地新冠肺炎確診個案再創新高，港股周三(2日)低開193點後，持續下跌，一度大跌462點，最終收市報22343點，跌417點。負面因素籠罩下，恒指22,000關穩唔穩陣？會否下試更低位？
歐洲多國討論從金融面制裁俄羅斯，加上10年債息率持續回落，拖累國際金融股，滙控(00005)跌半成、渣打(02888)跌6%。而本地銀行股如中銀香港(02388)亦跌逾4%。即將進入加息周期，趁低吸納銀行股諗唔諗得過？買入邊隻較佳？
地緣政局影響，俄鋁(00486)繼續大瀉，周三(2日)再跌25%，連跌第3日，有貨嘅投資者點算好？
美團(03690)推出6項幫扶政策，協助中小商戶度過疫情難關，美團股價亦逆市有追捧，一度升半成，收市仍升逾2%。美團反彈動力仍然係科網巨擘中最強？
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