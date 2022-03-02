羅兵咸永道：對下半年TMT企業來港上市仍感樂觀

近日俄烏緊張局勢導致金融市場波動，市場關注新股上市步伐。羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然指出，企業籌備上市至少需要半年時間，可在市況不穩期間先「練好內功」，做好合規、股權架構重組等工作，在市況好轉便可上市，對下半年科技、媒體及通訊行業(TMT)企業來港上市仍然樂觀。

羅兵咸永道報告顯示，2021年下半年內地TMT企業新股數量達74宗，較2021年上半年減少4宗，融資總額約1,507億元人民幣。

周氏指，美國去年實施《外國公司問責法案》，規定外國發行人連續三年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會對會計師事務所檢查要求的，將禁止其證券在美交易。截至目前，中美兩國監管機構對於中概股監管方面的協商和協調情況尚不明朗，預計香港及內地資本市場在2022年上半年對中概股的吸引力將進一步提升。

港府在《財政預算案》提到計劃放寬對目前不符合資格的大型高科技公司的上市規則。他指出，許多初創公司屬TMT，當中有部分具高估值，惟收入或盈利水平未符上市門檻，若本港能放寬，可以吸引更多內地TMT企業考慮來港上市，亦為企業提供多一個選擇，歡迎有關措施。

「元宇宙」成為投資新寵，周偉然認為，「元宇宙」仍在發展初期，目前難有龐大利潤及現金流，但當技術愈趨成熟，變現能力會提升，相信未來兩年內會有相關業務的企業上市。「元宇宙」可以應用於不同範疇，現時主要集中應用在娛樂上，例如遊戲、社交媒體等，而配合虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等，相信電子競爭(esports)大有作為。