上月工商舖買賣交投量僅427宗　創16個月新低

第5波疫情持續嚴峻，投資氣氛大受影響，工商舖買賣註冊量受挫。美聯工商舖資料研究部指出，2月份該類物業註冊量有427宗，較1月下跌約19.3%，為自2020年10月後的16月新低，而涉及金額則約48.29億港元，按月更急跌約47.8%。

該行綜合土地註冊處資料，上月份工商舖各板塊註冊宗數及金額均全綫錄按月下跌，其中以舖位的買賣宗數及涉額按月跌幅最大。該類別物業上月成交量及總值，分別達約85宗及約12.78億元，按月及按年顯著下挫約39.7%與58%。

至於商廈物業上月買賣註冊量53宗，較1月少約22.1%，成交金額約11.7億元，按月亦跌約37.4%。工廈物業則錄289宗，總值約23.81億元，兩項數字都是各類別中最多，不過，按月及按年仍分別低約9.7%及45.3%。

若按金額劃分，以逾1億元的物業表現最差，註冊宗數按月急跌約66.7%，2月僅錄得4宗，按月減少8宗，當中2宗為商廈物業註冊登記。而逾5,000萬至1億元物業的註冊宗數按月亦大降50%，該類金額僅錄得9宗登記。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，近日爆發變種疫情，加上政府多番收緊防疫措施，影響了本港不少商業活動，工商舖投資氣氛薄弱，一旦實施禁足，睇樓活動更會停滯，預料短期内後市交投仍會下跌。