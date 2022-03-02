證監會：持牌人規管考試受阻　可順延三個曆月

受新冠肺炎疫情影響，某些監管考試或持續培訓課程未必如期舉行。香港證監會表示，會有酌情措施。

香港證券及投資學會宣布取消在2022年4月30日或之前舉行的所有現場考試。不過，為配合業界申請牌照的需要，於2022年3月及4月會舉辦網上特別證券及期貨從業員資格考試(資格考試)，包括卷一基本證券及期貨規例、卷二證券規例及卷六資產管理規例。模式以筆試模式及網上監察，費用每節6,000元。考生可於考試後約5個工作天透過電子服務網站查閱其考試評級、實際分數及個人表現分析報告。

證監會指，如持牌人原先因發牌條件或其他原因而需要在2022年5月31日或之前通過規管考試，證監會同意將有關期限順延三個曆月，以便持牌人履行有關規定。此延期安排自動適用於所有相關持牌人，無須就此向證監會提交任何申請。

舉例而言，如持牌人須在2022年4月15日或之前通過本地監管框架的考試，就持牌人履行此一規定而設的最後期限將會順延至2022年7月15日。

另外，證監會同時把持牌人在5月前的完成額外持續培訓時數期限，自動順延三個曆月，以便他們履行有關承諾。同時接受持牌人親身或在網上參加相關培訓課程，以完成持續培訓時數。