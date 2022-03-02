疫下居屋也劈價！藍田康田苑兩房減1球沽

儘管樓市剛性需求強勁，但疫情下用家主導的居屋市場亦要減至低價出貨，藍田居屋康田苑兩房單位勁減100萬元，已補價自由市場成交價570萬元，較銀行估價低約8.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳世民表示，西灣河鯉景灣3月錄首宗買賣，單位為觀峰閣低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價約958萬元，議價後減價至878萬元成交，呎價約18,103元，原業主於2019年1月份以約830萬元購入，轉手帳面獲利約48萬元，升值約5.8%。

●中原張光耀透露，鰂魚涌太古城3月錄得首宗買賣，單位為太古城逸天閣高層H室，實用面積約592方呎，兩房間隔，以1,170萬元易手，呎價約19,764元，新買家屬於用家。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山珊瑚閣B座低層2室，實用面積約877方呎，三房連工人房間隔，以約1,520萬元易手，呎價約17,332元，新買家為區外換樓客，原業主於2015年6月以1,179萬元購入上址自住，持貨約7年帳面獲利341萬元，單位升值逾29%。

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九龍區

●世紀21聯誠謝寶昭指出，藍田居屋康田苑B座高層7室，實用面積約420方呎，兩房間隔，上月已補價自由市場放盤叫價約670萬元，最終大幅劈價100萬元或約14.9%，以570萬元售出，呎價約13,571元。單位初步估價約625萬元，是次成交明顯低估價約55萬元。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣清水灣8號高層C室，實用面積約504方呎，兩房設計，剛以936萬元成交，呎價約18,571元，原業主原叫價948萬，輕微減價12萬元，即獲買家承接。

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉峯匯2B座中層E室，實用面積約512方呎，兩房間隔，以約2.25萬元放盤兩個月後，外區客經議價後減價3,500元或減幅約15%，以1.9萬元租出，呎租約37.1元，新租客為單身女士，睇樓後兩次後決定承租。

●美聯黃家樂指，鑽石山居屋鳳鑽苑頂層兩房戶，實用面積約407方呎，放盤約3個月，有同區用家睇好後市，認為財案後氣氛好轉，雖然單位不設議價，仍決定加快入市，斥資600萬元承接自用，呎價約14,742元。

●香港置業陳煒鈞表示，新蒲崗廣場2座中層H室，實用面積約417方呎，兩房間隔，以約735萬元放盤後，議價後減價約38萬元，以約697萬元成交，呎價約16,715元，原業主於2019年3月以約598萬元購入，持貨約3年SSD期滿即沽，轉手帳面獲利99萬元，升值約16.6%。

●中原鍾家豪指，大角咀形品‧星寓中層F室，實用面積約390方呎，一房間隔，以748萬元易手，呎價約19,179元，新買家為同區長線投資者，見近日做價回軟，決定入市作收租用途，同類型單位市值租金約1.75萬元計，租金回報達約2.8厘。

●香港置業許鷹傑透露，奧運站維港灣2座中層C室，實用面積約647方呎，套三房間隔，望樓景，單位以約2.6萬元放租約1個月後，接獲區外客洽詢，經雙方議價後減價2,000元，以2.4萬元租出，呎租約37.1元，新租客為家庭客。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣曉盈高層C室，實用面積約296方呎，一房間隔，以598萬元易手，呎價約20,203元，新買家為上車客，原業主於2017年12月以533萬元購入，持貨約4年多帳面獲利65萬元，單位升值約12%。

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新界區

●中原黃宏超指，映灣園2月共錄16宗買賣成交，預算案後佔9宗，其中8座高層H室成交，實用面積約900方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，叫價1,100萬元，議價後以1,050萬元沽出，呎價11,667元，買家為區內換樓客，睇樓一個月，因可用低首期換樓，加快落實購入上址。

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣萬景峯3座中層F室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以1,000萬元沽出，呎價約19,802元，屋苑目前放盤量約60個，入場費由1,050萬元起。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍E座中層4室，實用面積約645方呎，業主有議價空間，減價900元，區內客決定以1.22萬元租入，呎租約18.9元，如以同類型單位銀行估值約615萬元計算，租金回報率達約2.4厘。

●祥益林偉光透露，屯門大興花園1期4座高層C室，實用面積約515方呎，三房間隔，租客表示熟悉該區環境，單位內附裝修及部分家具，加上業主考慮到租客有穩定職業，減租500元，租客遂便決定以1.3萬元承租，呎租約25.2元。

●祥益黃文樂稱，屯門珀御高層H室，實用面積362方呎，一房間隔，區內客終以月租1.18萬元承租，呎租約32.6元，如以同類型單位銀行估價約648萬元計算，金回報率約2.2厘。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天愛苑A座中層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，獲區內首置客見單位可望米埔景，加上原業主於2月初於已補價自由市場叫價640萬元，累減32萬元，終以608萬元成交，呎價約8,367元，略低於市價。

●中原陳敬天透露，粉嶺牽晴間3月暫錄約2宗買賣，包括F座高層7室，實用面約431方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以625萬元獲承接，呎價約14,501元。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔富萊花園玉桂閣中層A單位，實用面積約431方呎，兩房間隔，原先開價670萬元，放盤3個月，減價34萬元成交，減幅約5%，獲用家以636萬元承接，呎價約14,756元。

●中原徐家倫指，火炭銀禧花園4座中層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以668萬元售出，呎價約13,098元，新買家為用家，原業主於2012年5月以338萬元購入，持貨約10年帳面獲利330萬元，期內升值約98%。

●中原黎宗文指，沙田富豪花園2月錄約3宗買賣，包括D座中層A室，實用面積約919方呎，套三房間隔，日前以1,070萬元易手，呎價約11,643元，原業主則於2017年以850萬元購入，持貨5年帳面獲利約220萬元，單位升值約26%。

●中原侯惠良表示，沙田居屋愉翠苑J座低層1室，實用面積650方呎，三房間隔，議價後於未補價第二市場以665萬元易手，呎價約10,231元，原業主則於2008年以162.2萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約502.8萬元，期內升值約3.1倍。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山迎海．星灣20座中層E室，實用面積約497方呎，兩房連儲物房間隔，開價約930萬元，議價後以858萬元易手，呎價約17,264元，原業主於2014年以515.5萬元購入，持貨約8年帳面獲利約342.5萬元，單位升值約66%。

●中原胡耀祖表示，疫情嚴重，有買家趁機執平貨，馬鞍山聽濤雅苑5座低層D室，實用面積約650方呎，套三房間隔，開價約900萬元，議價後以886.8萬元易手，呎價約13,643元，新買家為用家，原業主於2018年以848萬元購入，持貨約4年帳面獲利約38.8萬元，單位升值約4.6%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山聽濤雅苑8座低層G室，實用面積約748方呎，三房間隔，望園景，單位放盤3個月，叫價930萬元，「象徵式」減10萬，獲買家以920萬元承接，呎價約12,299元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山曉峯灣畔3座中層B室，實用面積約653方呎，三房間隔，原先叫價900萬元，放盤3個月，減幅25萬元，終以875萬元沽出，呎價約13,400元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢松濤軒雙號村屋全幢，四房雙套房間隔，享山景，連天台，以3,200萬元售出，，原業主早於1988年10月以233萬元購入，持貨逾33年帳面獲利2,967萬元，期內升值近13倍。

●美聯黃麗貞指，將軍澳中心10座高層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，同區有換樓客早前沽出自住物業後，短短兩周即入市，以808萬元購入上址，呎價約19,901元。

●中原柯勇透露，將軍澳中心3座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，以858萬元易手，呎價約18,452元，原業主於2014年7月以530萬元購入，持貨近8年帳面獲利328萬元，單位期內升值約62%。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳維景灣畔8座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新近以882.39萬元沽出，呎價約18,231元，項目現時約有276個單位放售，最低叫價由750萬元起。

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