【拆牆鬆綁】泡沫化改善　內房調控政策或迎轉機？

環球經濟前景因俄烏戰爭愈發混亂，內地更加需要穩住房地產行業過去積弊所衍生的金融風險。中國銀保監會主席郭樹清周三(2日)表示，2021年重點領域金融風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降大約8個百分點，金融體系資產擴張恢復到較低水平，使得地方政府隱性債務狀況趨於改善，令房地產泡沫化、金融化勢頭得到根本扭轉。事實上，多地亦頻傳房地產信貸鬆綁消息。

郭稱，過去5年累計立案查處非法集資案件2.5萬宗，拆解高風險影子銀行25萬億元人民幣(下同)，過去兩年就壓減了11.5萬億元。5年時間內處置不良資產約12萬億元，其中逾6萬億元在過去兩年處置。

房地產泡沫化得到改善，商業銀行亦見跟隨政策放寬房貸。其中河南省再現房地產寬鬆政策，省會鄭州不僅將首套房貸款利率下調到了5厘以下，還打響了放鬆個人住房商貸首套房認定標準的「第一槍」。

據內媒報道，相較於此前必須出具「無房證明」，現在鄭州銀行已實施了還清貸款後即按首套房進行貸款，首套房和二套房貸首付比例為30%和60%。有關做法是根據周二當地政府發布的《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》而執行。

該市房貸利率首套房已由去年的約5.88厘，降至今年春節後約5.36厘，目前部分銀行更可低至4.9厘。日資券商野村指，鄭州的新政較原本預計要在全國人大會議之後才發放來得早，或因為地方政府想盡快穩定樓市；預期其他城市，包括二線城市在未來幾個月會倣效。

另外，四大一線城市之一上海，繼早前首套和二套房利率由5和5.7厘降至4.95和5.65厘後，內媒引述據多名房貸經理了解到，二手房房貸審批和放款時間再提速，由之前大約要一至兩個月，縮減至最快可以10天內完成。