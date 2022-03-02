疫下新盤推售近乎停頓 市區有三房戶餘貨1731萬獲承接

全城焦點落於應對嚴峻疫情，新盤推售活動近乎停頓，交投淡靜。周三(2日)暫僅錄2宗一手成交。其中，有市區項目的三房單位以1,731萬元售出。

⬤KOKO HILL三房售1,731萬元

市區新盤餘貨錄得承接，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，最新錄得2座22樓E室的成交，單位實用面積737方呎，採套三房連儲物室間隔，成交價為1,731.5萬元，呎價約23,494元。

⬤北區高爾夫‧御苑1,445.36萬沽

⬤大圍站柏傲莊III累錄161宗終止交易

⬤OMA OMA連天台特色戶1,888萬元沽

⬤九龍塘皇廷滙延長招標期

據一手銷售資訊網資料，九龍塘皇廷滙修改銷售安排，將招標期限由今年4月14日延至6月9日。該盤招標期內出售3座洋房，分別為獨立屋A、B及C，實用面積介乎7,083方呎至10,945方呎。資料顯示，該盤提供4座洋房，自2015年發售以來，僅於2017年沽出1伙。