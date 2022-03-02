疫下新盤推售近乎停頓 市區有三房戶餘貨1731萬獲承接
2022年03月02日 21:05
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全城焦點落於應對嚴峻疫情，新盤推售活動近乎停頓，交投淡靜。周三(2日)暫僅錄2宗一手成交。其中，有市區項目的三房單位以1,731萬元售出。
⬤KOKO HILL三房售1,731萬元
市區新盤餘貨錄得承接，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，最新錄得2座22樓E室的成交，單位實用面積737方呎，採套三房連儲物室間隔，成交價為1,731.5萬元，呎價約23,494元。
⬤北區高爾夫‧御苑1,445.36萬沽
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周三(2日)錄得5座8樓A室的成交，實用面積960方呎，三房間隔，成交價1,445.36萬元，呎價約15,058元。資料顯示，該盤今年累沽11伙，套現逾2.18億元。
⬤大圍站柏傲莊III累錄161宗終止交易
新盤市場有交易告吹，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得161宗終止買賣個案，佔成交量845宗的19%。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增1宗個案，位於8B座31樓A室，實用面積797方呎，三房連儲物室間隔，原本於去年6月5日及6月11日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,776.3萬元成交，當時呎價約22,287元。不過，交易於周三(2日)已經終止。
⬤OMA OMA連天台特色戶1,888萬元沽
永泰地產(00369)旗下、位於屯門掃管笏的OMA OMA，新近沽出第2A座20樓B室，實用面積 923方呎，採套三房間隔，客飯廳外有366方呎平台，並設樓梯通往568方呎天台，成交價為1,888萬元，呎價約20,455元。據交易的支持條款，買家可向賣方指定的財務公司申請第一按揭貸款，按揭貸款的最高貸款額為售價的90%。資料顯示，該盤今年累售7伙，涉資7768.4萬元。
⬤九龍塘皇廷滙延長招標期
據一手銷售資訊網資料，九龍塘皇廷滙修改銷售安排，將招標期限由今年4月14日延至6月9日。該盤招標期內出售3座洋房，分別為獨立屋A、B及C，實用面積介乎7,083方呎至10,945方呎。資料顯示，該盤提供4座洋房，自2015年發售以來，僅於2017年沽出1伙。