【悲情城市】香港疫情失控　拖累港企迎來一輪「降級潮」...

隨着第5波新冠肺炎疫情危機不斷加劇，上至宏觀經濟，下至民生快餐股，以至昔日收租賣樓無憂的地產股均難逃「降級潮」！繼多家機構先後調低今年本港經濟預測後，瑞銀亦出手下調MSCI香港指數年底目標至12,100點，外媒預估今年首季香港本地生產總值(GDP)勢將陷入萎縮，按年下挫1%，扭轉過去一年的季度升勢。

摩根士丹利上周率先將本港今年經濟增長預測下調至1%，為短短一個月內第二次下調。日前另一投行美銀亦指，本港疫下經濟情況嚴峻，即使港府已於上周三公布財政紓困措施，該行仍決定調低香港今年經濟增長預測，由2.2%降至1.6%，首季更料收縮1.1%，因本地經濟活動及市場情緒受重擊，特別是防疫限制會對零售、娛樂、餐飲及建築相關行業造成影響，亦會衝擊勞工市場及個人收入。

最悲觀情景下，美銀料本港疫情會到第二季末才見頂，意味疫情對經濟衝擊持續更久，包括上半年經濟萎縮、下半年消費復甦步伐料緩慢，及全年經濟僅增0.2%。綜合券商的評估報告，今年首三季本港GDP按年增速預測已明顯被削減，甚至在首季恐現萎縮，第二、三季分別調低至僅升1.3%及2.8%，全年經濟增長預測平均降至2.4%。