【悲情城市】香港疫情失控 拖累港企迎來一輪「降級潮」...
2022年03月02日 21:37
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隨着第5波新冠肺炎疫情危機不斷加劇，上至宏觀經濟，下至民生快餐股，以至昔日收租賣樓無憂的地產股均難逃「降級潮」！繼多家機構先後調低今年本港經濟預測後，瑞銀亦出手下調MSCI香港指數年底目標至12,100點，外媒預估今年首季香港本地生產總值(GDP)勢將陷入萎縮，按年下挫1%，扭轉過去一年的季度升勢。
摩根士丹利上周率先將本港今年經濟增長預測下調至1%，為短短一個月內第二次下調。日前另一投行美銀亦指，本港疫下經濟情況嚴峻，即使港府已於上周三公布財政紓困措施，該行仍決定調低香港今年經濟增長預測，由2.2%降至1.6%，首季更料收縮1.1%，因本地經濟活動及市場情緒受重擊，特別是防疫限制會對零售、娛樂、餐飲及建築相關行業造成影響，亦會衝擊勞工市場及個人收入。
最悲觀情景下，美銀料本港疫情會到第二季末才見頂，意味疫情對經濟衝擊持續更久，包括上半年經濟萎縮、下半年消費復甦步伐料緩慢，及全年經濟僅增0.2%。綜合券商的評估報告，今年首三季本港GDP按年增速預測已明顯被削減，甚至在首季恐現萎縮，第二、三季分別調低至僅升1.3%及2.8%，全年經濟增長預測平均降至2.4%。
考慮到本港疫情及地緣政治影響大市氣氛，瑞銀亦將MSCI香港指數今年底目標由12,400點下調至12,100點，以反映盈利增長放緩。因該行估計中、港及澳門的通關或延遲到今年下半年，市場可能進一步下調MSCI香港指數的每股盈利預測。針對本港實施更嚴格的社交距離限制，可能於短期內拖累本地消費，該行將領展(00823)從首選股名單中剔除。
本港疫情失控，主打屋苑商場的置富產業信託(00778)投資評級遭滙豐環球研究和摩根士丹利齊齊劈至「減持」。大摩指，置富有41%租約將於今年到期，預期續租時可能提供更多租金優惠，遂下調目標價23.25%至6.6元，拖累置富周三(2日)收市瀉7.97%，收報6.81元。旗下商場規模相對較大的九龍倉置業(01997)於周四放榜前夕，股價曾挫2.84%，跟置業一起創52周新低。
快餐股在嚴峻疫情下更「無啖好食」，野村提到大家樂集團(00341)3月起暫停旗下大部分快餐店的堂食服務，又調整其他餐廳的營業時間，直至另行通知，預料「大家樂」及「一粥麵」本季同店銷售恐跌至負數。以香港速食餐飲業務本月及下月為該企帶來50%銷售額的基本預測下，預料集團3月底止本財年及下財年的總銷售額分別跌4.2%及7.9%，純利則跌46.1%及28.5%，於是狠削大家樂目標價27.46%至14元，評級貶至「中性」。
不過，市民四出搶糧下，野村認為，日清食品(01475)為受惠股之一，因其在本港即食麵市場佔有份額約60%，並由其本地生產設施提供支持，因此調高其2.7%至7.6元，評級維持「買入」。