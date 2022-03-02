【俄烏戰雲】小麥價又飆　歐元及歐通脹恐失控

由俄烏衝突引發的糧食危機持續，小麥價格再突破14年高位，美國芝商所小麥期貨昨曾漲7%至每蒲式耳10.56美元，過去一個月狂飆四成。因俄烏於全球小麥出口佔比逾25%，而大多數是輸往歐洲，故歐元區通脹甚堪憂，周三(2日)公布的2月通脹已按年升5.8%，再創新高。市場亦對賭歐元貶值，歐元兌美元昨殘見1.106，為2020年5月以來最低，德意志銀行警告歐央行要干預，否則會禍及通脹。

除小麥外，玉米及大豆也於高位徘徊，反映運費的波羅的海指數亦連升兩日，周三曾升3.29%，報2,137點，加上肥料價格悄悄大漲，未來糧價易升難跌。外媒引述美國艾奧瓦州農民表示，當地氮肥已漲價3倍，目前每英畝農地需要使用240美元的氮肥，但種出來的玉米每英畝僅售80美元，當中尚未計及磷酸鹽和鉀肥兩項重要肥料。另外，氮肥尿素在新奧爾良市場亦一周漲價達29%，情況罕見。

事實上，肥料價格由去年起已因原料之一天然氣價格上升而漲價，其他負面因素尚包括運費、關稅上升、極端天氣等，如再制裁親俄的白羅斯，情況會雪上加霜，因後者供應全球五分之一的礦物鉀肥。金融服務公司StoneX經濟師Arlan Suderman表示，春耕季節前肥料供應受限，將影響全球全年農業出產。烏克蘭駐新加坡大使澤連科稱，戰爭令烏克蘭農產品難以出口，對全球影響巨大，如農田受到破壞，甚至以後不能耕作，勢必造成影響。如果各國不採取行動支持基輔政府，可能導致食品價格飆升。

面對糧價上漲，外媒指，中國政府高層已指示相關部門，要保障俄烏戰事下，中國自身能源及糧食安全。雖然小麥並非內地主要食糧，但玉米是內地畜牧業的主要飼料，如玉米價格上升，將對豬價以至通脹構成