【俄烏戰雲】歐天然氣價狂飆六成　煤漲價31%

俄羅斯警告西方國家別再挑釁，否則會引爆核戰，在憂慮供氣中斷下，曾刺激歐洲天然氣價周三(2日)急飆60%，報每兆瓦時194歐元，再創歷史新高，之後於170歐元水平徘徊，仍漲約40%。作為天然氣的替代品，歐洲煤價也升至創紀錄水平，曾飆31%至每噸250美元。分析指出，天然氣價格短期難回落，因相比俄國切斷供應，市場更擔心烏克蘭輸氣設施受損。

數據顯示，俄羅斯的鈀、鎳、黃金等在全球供給佔比均逾10%，而銅、鋁、銀等也佔4至5%。因此，美國要徹底制裁俄羅斯也有難度，外媒引述消息稱，美國核能業持續游說白宮允許從俄國繼續進口鈾，因這種價格低廉的燃料供應是美國電費維持低企的關鍵。據報，美國核電廠約半數鈾能是靠俄羅斯與其盟國哈薩克和烏茲別克進口，佔全美約兩成電力。事實上，美國過去一周祭出連串制裁，鈾礦買賣和相關金融交易卻獲豁免。

至於金價，除俄國供應份額佔逾一成外，內地「大媽」亦在搶金避險，有內媒引述銀行透露，金條庫存快賣光。英國研究機構凱投宏觀認為，避險因素雖能推高金價短期上望每安士2,000美元，但仍維持年底回落至1,600美元的預測，因俄央行有可能沽金套現。紐約期金周三偏軟，每安士低見1,916美元，跌1.43%。