絲絲講場：英特爾力谷晶片本地化　CEO變身美國隊長

半導體老店英特爾(Intel)燒錢重振晶片製造業務，股價反應一直麻麻，但決心推動依單嘢嘅行政總裁蓋爾辛格(Pat Gelsinger)就儼然成為國家英雄，仲獲邀去國會親身見證拜登發表任內首份國情咨文，可見Intel真係「美國半導體國家隊隊長」。

蓋爾辛格之所以成為8位獲邀嘅國民之一，原因十分簡單，就係因為Intel之前宣布豪擲200億美金喺俄亥俄州建設一座晶片廠，預計創造超過7,000個建築職位，同埋3,000個高科技職位。蓋爾辛格件西裝褸左邊仲貼咗面烏克蘭國旗，以示對當地嘅支持。

既然拜登繼續全力對抗中國嘅前朝政策，蓋爾辛格係相當重要嘅棋子。佢喺國情咨文入面提到︰「如果由俄亥俄州哥倫布市(州首府)向東行20英里(約32公里)，會見到一片1,000公頃嘅空地……停低望真啲，你會見到一片夢想之地，美國嘅將來就喺度！」

「蓋爾辛格嚟見我嗰陣仲話，Intel準備好將投資由200億美金，加到1,000億美金，咁就成為美國史上最大筆嘅製造業投資，就等緊你哋(國會)通過依份法案，大家唔好再拖，批咗就擺喺我枱面，我會簽咗佢。」佢口中嘅法案就係包括520億美金提振本土半導體產業嘅《美國創新及競爭法》。

蓋爾辛格本身可以話係美國去全球化嘅一個標誌，原來同拜登抗通脹嘅大計都十分啱Key！原來拜登覺得，抗通脹最好嘅方案就係加大美國本土製造嘅汽車同半導體，「與其依賴外國供應鏈，不如美國自己生產，經濟學家話依啲叫『提高我國經濟生產力』。」

不過，連外媒都質疑谷「美國製造」係遠水不能救近火，民主黨中期選舉會點真係難講，得返半球化係真，所以大家投資都要睇路啦！